Grey’s Anatomy, le favori des fans, fait toujours partie de la gamme de Netflix. Vous cherchez quand la saison en cours, la saison 16, devrait toucher Netflix? Plongeons-nous avec le calendrier de sortie de la saison 16 de Grey’s Anatomy sur Netflix.

Grey’s Anatomy a été une force dominante sur le réseau américain ABC et continue d’être l’une des émissions en prime time les plus populaires à la télévision américaine. La série a subi de nombreux changements au cours des quinze dernières saisons, mais une constante restante a été Ellen Pompeo avec Meredith Gray.

La série record continue de les battre hors du parc pour la seizième saison. Grey’s Anatomy est non seulement la première émission scriptée la plus longue portée par ABC, mais c’est aussi la série de drames médicaux américaine la plus ancienne, dépassant ER, Scrubs et M * A * S * H.

Quand la saison 16 de Grey’s Anatomy sera-t-elle sur Netflix US?

Sans autre interruption de la saison, la finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy est programmée pour une diffusion le 30 avril 2020. S’il y a une semaine de pause, cela prendra la finale de la saison au 7 mai 2020, mais cela a gagné. ne sera pas trop impactant sur la date de sortie de Netflix.

En règle générale, la dernière saison de Grey’s Anatomy arrive environ un mois après la diffusion de la finale de la saison. En jugeant les dates finales potentielles de la saison, la prochaine saison pourrait arriver sur Netflix à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Pour être plus précis, les dernières saisons sont arrivées précédemment samedi, ce qui signifie que nous pourrions voir la saison 16 baisser aux dates suivantes:

Samedi 30 mai 2020samedi 6 juin 2020

Quoi qu’il en soit, nous savons que Grey’s Anatomy arrivera cet été sur Netflix.

Date de sortie prévue de Netflix: Mai / juin 2020

La saison 16 est-elle la dernière saison de Grey’s Anatomy?

Les fans seront ravis de savoir que Grey’s Anatomy a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires le 10 mai 2019. La série a été renouvelée pour les saisons 16 et 17, l’actrice principale Ellen Pompeo prolongeant son contrat pour deux saisons supplémentaires.

L’avenir de Grey’s Anatomy au-delà de la saison 17 reste un mystère. La visualisation des chiffres pour la quinzième saison a baissé par rapport aux saisons précédentes. La popularité de la série est toujours incroyable après toutes ces années mais toutes les bonnes choses doivent finir par se terminer.

Le créateur de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, ne travaille-t-il pas avec Netflix?

Nous savons depuis juillet 2018 que Shonda Rhimes a signé un accord de sortie exclusif avec Netflix qui verrait la sortie de huit émissions écrites et produites par ceux de Shondaland.

Netflix a fait un effort grandiose pour capturer certains des producteurs les plus talentueux pour fournir du contenu pour son service de streaming. Shonda est maintenant l’un des nombreux producteurs talentueux à créer de toutes nouvelles exclusivités pour Netflix.

Plus de séries Shonda Rhimes sur Netflix

Actuellement, il y a deux autres séries de Shondaland sur Netflix:

Comment s’en tirer avec le meurtre: Saisons 1-5 Scandal: Saisons 1-7

En décembre 2019, les six saisons de Private Practice ont également rejoint Netflix.

Grey’s Anatomy quittera-t-il Netflix dans un avenir proche?

La dernière fois que nous avons fait un rapport sur l’avenir de Grey’s Anatomy sur Netflix, c’était en mars 2019, lorsque la rumeur voulait que la série quitte. Au moment de la rédaction, Grey’s Anatomy streaming sera toujours Netflix.

La série fait partie de la bibliothèque Netflix depuis de nombreuses années et est considérée comme faisant l’objet d’un «contrat hérité». Cela signifie que dans un avenir prévisible, Grey’s Anatomy continuera de diffuser sur Netflix.

Quand la saison 16 de Grey’s Anatomy arrivera-t-elle dans d’autres régions?

Netflix Canada suit un calendrier de sortie très similaire à celui de la bibliothèque américaine. La quinzième saison a chuté le même jour que la saison seize a été créée aux États-Unis, par conséquent, la seizième saison devrait arriver en septembre 2020.

Sky abrite la Grey’s Anatomy depuis de nombreuses années et cela ne changera pas de sitôt. Les clients de Sky pourront diffuser les derniers épisodes de la saison seize via l’application Sky Go. Les clients de Now TV peuvent également regarder des épisodes de Grey’s Anatomy pendant que le service diffuse les chaînes Sky.

Les abonnés australiens peuvent regarder la série sur la chaîne principale de Seven.

Avez-vous hâte de sortir la saison 16 de Grey’s Anatomy sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!