Quand la saison 2 de ‘All American’ sera-t-elle sur Netflix?

La saison 2 d’All American touche à sa fin sur The CW, ce qui signifie que la prochaine saison d’All American arrivera bientôt sur Netflix. Voici ce que nous savons quand nous diffuserons la saison 2 du drame sportif sur Netflix.

L’émission reste l’un des rares drames sportifs sur Netflix. La série est inspirée de l’histoire vraie de Spencer Paysinger et suit un footballeur de lycée recruté en Amérique centrale.

La deuxième saison voit les retombées de la saison 1 avec l’équipe remportant le championnat d’État où Spencer et Billy font face à de grands changements dans leur vie à l’avenir.

Quand la saison 2 américaine sera-t-elle de retour sur The CW?

La saison 1 d’All American est arrivée sur Netflix aux États-Unis peu de temps après sa finale de la saison 1 le 28 mars 2019.

La saison 2 de All American a débuté le 7 octobre 2019 et devrait se terminer sur The CW après 16 autres épisodes le 9 mars 2020.

Comme toujours, si vous ne pouvez pas attendre que All American vienne sur Netflix, vous pourrez trouver l’émission disponible sur CW Seed.

Calendrier de sortie de Netflix pour la saison 2 américaine

Heureusement, Netflix sera le destinataire de la saison 2 américaine.

Bien que The CW n’ait pas renouvelé son accord de sortie global avec Netflix, il continuera à mettre à jour toutes ses émissions actuelles sur Netflix dans le cadre de ce que l’on appelle les contrats hérités.

Comme prévu, la série reviendra sur Netflix en mars 2020. Plus précisément, elle arrivera aux côtés de son compatriote The CW show Black Lightning sur 17 mars 2020.

Pourquoi tous les Américains ne sont-ils pas sur Netflix en dehors des États-Unis?

Netflix aux États-Unis est la seule région qui diffuse actuellement le drame du football. La raison de cela n’est pas entièrement claire, bien qu’il soit probable que Netflix ait eu la chance de porter l’émission ailleurs.

Le football américain se développe au Royaume-Uni mais malgré cela, le spectacle reste invendu dans la région.

Nous mettrons à jour ce post plus près du retour d’All American, mais cela vous donne une idée approximative pour l’instant.

Faites-nous savoir si vous avez hâte de voir la saison 2 de All American ci-dessous.