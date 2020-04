Quand la saison 2 de «Beastars» arrivera-t-elle sur Netflix?

Après une saison très réussie, Beastars est devenu l’un des anime les plus populaires disponibles sur Netflix. Maintenant que nous savons qu’une deuxième saison est en route, la plus grande question est “quand arrivera-t-elle sur Netflix?” Malheureusement, nous sommes loin de la date de sortie de Netflix, mais nous gardons une trace de tout ce qui concerne la deuxième saison de Beastars.

Beastars est une série animée Netflix Original basée sur le manga du même nom de l’auteur Paru Itagaki. Le manga a fait ses débuts en septembre 2016, et au moment de la rédaction, un total de 17 volumes ont été publiés. Depuis son adaptation à l’anime, la franchise n’a gagné en popularité qu’avec une base de fans farouchement fidèle.

Beastars a-t-il été renouvelé pour une deuxième saison?

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (Dernière mise à jour: 01/04/2020)

Si vous avez regardé la première saison de Beastars jusqu’au générique de fin, vous savez déjà que la série animée connaît une deuxième saison.

Quand est la sortie de Netflix pour la saison 2 de Beastars?

Les fans espérant voir la deuxième saison en 2020 seront malheureusement déçus.

Selon le site officiel de Beastars, la diffusion de la saison 2 n’est pas prévue avant 2021.

L’attente sera potentiellement encore plus longue pour les abonnés Netflix si la série est diffusée au Japon en premier.

La saison 1 de Beastars a été diffusée au Japon du 10 octobre au 26 décembre 2019. Elle est finalement arrivée sur Netflix trois mois plus tard le 13 mars 2020.

Au plus tôt, les abonnés attendront jusqu’à Juin 2021 si la saison 2 de Beastars n’est pas diffusée simultanément par Netflix.

Combien de chapitres de mangas couvrira la deuxième saison?

Toutes les adaptations d’anime ne restent pas fidèles au matériel source, mais pour la meilleure partie, Beastars a fait du bon travail en restant en phase avec le manga.

La saison 1 a couvert les 47 premiers chapitres de la sérialisation des mangas, mais la saison 2 en comptera environ cinquante autres.

Après avoir lu à l’avance pour voir ce que nous pouvons attendre de la prochaine saison, il est plus que probable que la deuxième saison se terminera autour du chapitre 97.

À quoi s’attendre de la deuxième saison?

Après avoir sauvé la vie de Haru du Shishigumi, Legoshi s’est rapproché du lapin nain mais a toujours lutté avec leurs différences en tant que proie et prédateur.

Legoshi a finalement avoué ses sentiments à Haru, mais avant qu’ils ne deviennent un objet, le jeune loup gris veut devenir plus fort. Attendez-vous à voir l’entraînement de Legoshi passer à la vitesse supérieure avec le panda Gohin.

Pour devenir fort, Legoshi devrait génétiquement manger de la viande, mais comme ce n’est pas une option, il ne lui restera pas d’autre choix que d’apprendre plus de Gohin.

Le sort de Louis

À la fin de la première saison, il a été signalé que Louis manquait dans le journal, le dernier que nous ayons vu du Red Deer était sa confrontation avec le Shishigumi.

Un élève aussi intelligent que Louis n’aurait pas pu se permettre d’être mangé, mais la fierté des lions en colère cherche peut-être à se venger de la mort de leur patron.

Le tueur de Tem sera révélé

L’une des plus grandes questions qui restent sans réponse est l’identité du tueur de Tem?

Le seul indice que nous ayons eu jusqu’à présent est que le tueur prend des médicaments, est énorme car il domine Legoshi et doit être membre du club de théâtre.

Il y a une poignée de carnivores dans le club de théâtre, mais lequel aurait été le plus susceptible de tuer Tem l’alpaga? Le tigre Bill a déjà montré qu’il avait mangé de la viande d’herbivore, est-ce qu’il est allé plus loin et a mangé son camarade de classe?

Pouvons-nous nous attendre à voir une troisième saison de Beastars?

Beastars a énormément gagné en popularité depuis la sortie de l’anime, nous nous attendons donc à voir plus que deux saisons de la série.

Compte tenu du fait qu’au moment de la rédaction du présent document, le nombre actuel de chapitres est de 170, cela suggère fortement que nous avons au moins deux autres saisons de Beastars à venir sur Netflix.

Avez-vous hâte à la deuxième saison de Beastars? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.