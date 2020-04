Legacies a été un succès éclatant sur The CW et tombe heureusement dans l’accord Netflix avec The CW. La saison 2 de Legacies devrait se terminer un peu plus tard, donc si vous vous demandez quand la saison 2 de Legacies sera sur Netflix, plongeons-nous.

Si vous ne le saviez pas, Legacies est un spin-off de The Originals qui est également un spin-off de The Vampire Diaries (tous deux sur Netflix en ce moment, FYI).

Il a été créé par Julie Plec et met en vedette Danielle Rose Russell, Kaylee Bryant et Matthew Davis parmi beaucoup d’autres. C’est une jeune distribution qui se déroule dans une école qui suit Hope, une jeune fille de vampire et un loup qui se dirigent vers le collège.

La série a déjà été renouvelée pour un troisième et devrait commencer (actuellement) fin 2020.

La saison 1 est arrivée sur Netflix, au moins aux États-Unis, le 8 avril 2019. C’était juste une semaine après la fin de sa saison sur The CW. C’était l’une des nombreuses premières émissions de l’ère 2018/19 pour The CW, d’autres étant Into the Dark et le redémarrage de Charmed.

Cette année, le spectacle recommence dans son créneau d’automne régulier.

De nouveaux épisodes commenceront à sortir chaque semaine à partir du 10 octobre 2019, bien qu’il ait été prolongé de 20 épisodes au lieu de 16.

Legacies quittera-t-il Netflix?

Vous avez peut-être entendu des rumeurs selon lesquelles le contenu CW quitte Netflix aux États-Unis, mais ce n’est certainement pas le cas, du moins pas encore.

En effet, la relation de Netflix avec The CW change à partir de cette année, mais cela ne signifie pas la suppression des émissions en cours.

Legacies a été converti en un contrat hérité, ce qui signifie que tant qu’il y aura de nouvelles saisons de l’émission, Netflix continuera de les obtenir.

Quand la saison 2 de Legacies sera-t-elle sur Netflix US?

Nous avons maintenant la confirmation que la deuxième saison de Legacies sera disponible en streaming sur Netflix sur Vendredi 3 avril 2020.

D’autres régions Netflix reçoivent-elles des legs?

Legacies est disponible en streaming sur Netflix aux États-Unis en raison de l’accord de sortie qu’il a conclu avec The CW. En mars 2020, il a également atterri sur Netflix en Argentine, la saison 2 y arrivera probablement d’une année.

Les accords de distribution dans d’autres régions sont rares. Le salon reste invendu sur le marché britannique par exemple.

Nous vous informerons si quelque chose change, mais pour l’instant, vous n’avez aucun moyen de diffuser Legacies en dehors des États-Unis.