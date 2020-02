Quand la saison 3 de Unauthorized Living sera-t-elle sur Netflix?

La saison 2 de Unauthorized Living est maintenant sur Netflix et, très probablement, terminera définitivement la série espagnole, ce qui signifie qu’il est peu probable que la saison 3 de Unauthorized Living arrive sur Netflix.

Pour ceux qui n’ont pas encore regardé la série espagnole, c’est parmi les meilleurs que Netflix a réussi à payer pour le service aussi facilement là-haut avec les goûts d’Elite (probablement renouvelé pour les saisons 4 et 5) et Money Heist (la saison 4 devrait sortir en avril).

Vie non autorisée ou Vivir sin Permiso comme on l’appelle en Espagne est une série dramatique mystère et voit un homme d’affaires notable commencer à décliner en raison de la maladie d’Alzheimer et de son choix de son successeur.

La saison 1 de Unauthorized Living est arrivée sur Netflix en février 2019 tandis que la deuxième a chuté en janvier 2020.

Pourquoi la vie non autorisée ne reviendra pas pour la saison 3

Bien que nous n’allions pas entrer dans les spoilers ici, pour tous ceux qui ont maintenant terminé Unauthorized Living, vous saurez que la série se terminera définitivement une fois la série terminée.

Pour ceux qui ne le savent pas, la série est en fait basée sur un livre et la deuxième saison conclut ce livre.

Comme Elcomercio le rapporte également, la série se termine de manière concluante en disant qu’il n’y aura plus de «livraison» de nouveaux épisodes.

En fait, le showrunner de la série espagnole a également déclaré: “Sauf pour un miracle, la série se terminera au deuxième tour”.

Lorsque le directeur de la chaîne de télévision diffusée en premier a été interrogé sur les retombées possibles, Manuel Villanueva a déclaré:

«La vérité est non. C’est une histoire fermée et très fermée. C’est l’histoire d’une saga qui a une fin très retentissante. Et dès le début, on pensait que cela s’arrêtait là. En examinant certains personnages, vous pouvez le voir. Vous ne pouvez pas dire que je ne boirai pas de cette eau. Mais cela ne rentre pas dans nos plans. “

Alors voilà, la fin de la vie non autorisée sur Netflix. Avez-vous aimé la série espagnole? Faites le nous savoir dans les commentaires.