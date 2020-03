Kim’s Convenience est rapidement devenu l’un de nos joyaux cachés préférés sur Netflix avec trois saisons en streaming. Avec la quatrième saison de Kim’s Convenience maintenant terminée, quand la saison 4 de Kim’s Convenience sera-t-elle sur Netflix? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Certaines des plus grandes émissions canadiennes ont fait leur apparition sur Netflix ces dernières années alors que Netflix continue d’étendre sa bibliothèque de contenu à travers le monde. CBC est le diffuseur national du Canada et bon nombre de ses titres se retrouvent sur Netflix. Il s’agit notamment de Northern Rescue, Schitt’s Creek et Workin ’Moms.

Kim’s Convenience est une sitcom qui a commencé sur CBC en 2016 et qui se concentre sur une famille qui gère un dépanneur dans une ville animée que vous pouvez réellement visiter. La famille elle-même est coréenne canadienne et le spectacle suit leurs pitreries familiales et les événements inhabituels dans la boutique.

Quand Kim’s Convenience est arrivé sur Netflix jusqu’à présent

Voyons maintenant quand les saisons précédentes ont chuté.

Les deux premières saisons de Kim’s Convenience sont tombées sur Netflix en août 2018. La saison 3 est tombée sur Netflix dans la plupart des régions du monde juste un jour après la diffusion de sa finale à la CBC. La saison 3 a été abandonnée le 3 avril 2019.

Quand la saison 4 de Kim’s Convenience sera-t-elle sur Netflix aux États-Unis?

Netflix obtient rarement des émissions cela peu de temps après leur diffusion, à l’exception de la bibliothèque CW qui vient à Netflix de la même manière.

En mars 2020, il a été confirmé que Kim’s Convenience serait sur Netflix aux États-Unis le 1er avril 2020.

La saison 4 de Kim’s Convenience arrive sur Netflix US le 1er avril pic.twitter.com/jnFomMbQrg

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 20 mars 2020

La saison 4 de Kim’s Convenience sera-t-elle sur Netflix dans d’autres régions?

Absolument. Plusieurs régions, dont le Royaume-Uni, l’Australie et d’autres pays du monde, recevront également la saison 4 de Kim’s Convenience.

La saison 3 dans ces régions devrait également suivre le même calendrier que les États-Unis, ce qui signifie que vous pouvez vous y attendre à peu près au même moment. Cependant, à partir du 20 mars, lorsque nous aurons la sortie aux États-Unis, il reste à confirmer si elle suivra également.

Netflix Canada verra également la nouvelle saison s’ajouter, mais peu de temps après les autres régions susmentionnées. La saison 3 de Kim’s Convenience est arrivée sur Netflix Canada en octobre 2019.Par conséquent, nous nous attendons à ce que la saison 4 arrive sur Netflix CA en octobre 2020 au plus tôt.

Nous garderons cela à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur les dates de sortie à mesure qu’elles deviennent disponibles, mais en attendant, faites-nous savoir si vous êtes impatient pour la saison 4 dans les commentaires ci-dessous.