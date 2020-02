Queen of the South est de retour pour la saison 4 en 2019 sur USA Network et viendra ensuite sur Netflix en 2020 aux États-Unis et dans quelques autres régions. Voici ce que vous devez savoir sur la saison 4 de Queen of the South et quand elle arrivera sur Netflix dans le monde entier.

Souvent comparée à Breaking Bad, la série à indice d’octane élevé voit Teresa fuir ses ravisseurs trafiquants de drogue pour devenir son propre empire de la drogue. La série met en vedette Alice Braga, Veronica Falcon, Peter Gadiot et Nick Sagar. La série est maintenant la plus longue émission en cours de USA Network avec des costumes qui disparaissent après la saison 9 de cette année.

La saison 4 est une fois de plus composée de 13 nouveaux épisodes et a vu quelques nouvelles annonces de casting. Il s’agit notamment de Chris Greene et Sofia Lama rejoignant le casting pour la quatrième sortie. La saison 4 s’est déroulée sur USANetwork entre juin et août 2019.

Passons maintenant au moment où la prochaine saison de Queen of the South arrivera sur Netflix dans diverses régions.

Quand la saison 4 de Queen of the South sera-t-elle sur Netflix aux États-Unis?

Commençons avec Queen of the South saison 4 sur Netflix aux États-Unis.

Au cours des trois dernières saisons, nous avons vu de nouvelles saisons ajoutées en mai. La saison 1 a été ajoutée le 9 mai 2017, la saison 2 le 22 mai 2018 et, plus récemment, la saison 3 le 7 mai 2019.

Cela signifie que nous attendons actuellement Queen of the South saison 4 sera sur Netflix en mai 2020. Vous pourriez bien trouver qu’il est prévu de coïncider quelques semaines avant la cinquième saison qui a reçu le feu vert l’année dernière.

Vous avez pu regarder Queen of the South en cours de rattrapage via le site Web de USA Network, mais ceux-ci ont expiré depuis, ce qui signifie que vous devrez soit attendre sa sortie Netflix, soit l’acheter en VOD.

Queen of the South Saison 4 Date de sortie sur d’autres régions Netflix

Netflixers au Royaume-Uni a généralement une attente légèrement plus longue. La saison 3 doit sortir en juin 2019 et la saison 4 devrait également arriver l’année prochaine en mai ou juin 2020.

De même, Netflix au Canada et en Australie peut également s’attendre à ce que la saison 4 arrive en juin 2020.

D’autres régions devraient également obtenir la sortie de la saison 4 à cette époque:

ArgentineBelgiqueBrésilRépublique tchèqueFranceAllemagneHong KongPologneCorée du SudSingapourEspagneSuèdeSuissePays-Bas

Avez-vous hâte de voir la saison 4 de Queen of the South? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.