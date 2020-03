Quand la saison 5 de ‘Hunter x Hunter’ sera-t-elle sur Netflix

L’une des séries animées les plus regardées sur Netflix est revenue récemment pour une quatrième saison, ravissant les fans qui attendaient patiemment depuis l’arrivée du premier lot d’épisodes en 2018. Naturellement, beaucoup se demanderont quand nous pouvons nous attendre à voir la saison 5 arriver sur Netflix , mais malheureusement, il semble que nous pourrions attendre jusqu’en 2021 pour que la cinquième saison baisse. Voici quand nous pouvons nous attendre à voir la cinquième saison de Hunter x Hunter sur Netflix.

Hunter x Hunter est une série animée japonaise basée sur le manga du même nom de l’auteur Yoshihiro Togashi. La franchise a célébré son 20e anniversaire à l’automne 2019, et malgré le dernier chapitre manga arrivant en 2018, Hunter x Hunter n’est pas encore terminé. Un anime de Hunter x Hunter est arrivé en 2002, mais a été rapidement annulé. L’adaptation de 2011 a été beaucoup plus réussie, mais pas sans problèmes.

Gon Freecss est le fils d’un célèbre chasseur légendaire et aspire également à devenir un chasseur légendaire. Avec un potentiel illimité, du talent et des amis incroyables, Gon Freecss a tous les outils dont il a besoin pour devenir le plus grand chasseur du monde et retrouver son père disparu.

Quand la saison 5 de Hunter x Hunter arrivera-t-elle sur Netflix?

Tout comme Jojo’s Bizarre Adventure, nous avons vu le premier de Hunter x Hunter sur Netflix en mars 2019. Trois saisons de Hunter x Hunter sont arrivées, avec un total de 58 épisodes. Près d’un an plus tard, la quatrième saison de l’anime est arrivée sur Netflix, à en juger par les versions précédentes, nous pouvons nous attendre à voir plus de Hunter x Hunter dans Février / Mars 2021.

Il faut noter que la façon dont Netflix présente les saisons de Hunter x Hunter est différente de la version Vizmedia DVD / Blu Ray.

Le tableau ci-dessous est la comparaison entre la version à domicile de vizmedia et Netflix:

DVD / Blu Ray SetEpisodesSeason on NetflixEpisodes11-13126214-26227-38327-50339-58451-75459-75576-99TBCTBC6100-123TBCTBC7124-148TBCTBC

Comme vous pouvez le voir, il existe trois autres ensembles de Hunter x Hunter pour Netflix à acquérir.

Quelles régions puis-je diffuser Hunter x Hunter sur Netflix?

Au total, il n’y a que 11 régions qui diffusent actuellement Hunter x Hunter sur Netflix:

RégionSaisonsÉpisodesBelgique6148France6148Hong Kong6148Inde6148Singapour6148Thaïlande6148Argentine475Canada475États-Unis475Allemagne475Suisse475

Avec les pays diffusant six saisons de Hunter x Hunter, une seule saison compte au total 61 épisodes!

Hunter x Hunter fera-t-il un retour?

Les fans du manga et de la série animée attendent depuis longtemps pour savoir si oui ou non Hunter x Hunter fera un retour.

Le dernier épisode sous le dub japonais a été diffusé le 24 septembre 2014, mais le dub anglais n’a pas pris fin avant le 22 juin 2019. Bien qu’il ait plus de 20 ans maintenant, le manga pour Hunter x Hunter n’a pas encore été conclu par l’auteur Yoshihiro Togashi. Cela signifie qu’il y a toutes les chances que la série revienne dans le futur si Togashi parvient à conclure le manga.

Dans l’ensemble, il reste encore beaucoup d’histoires à raconter et un tas de mangas que l’anime doit encore couvrir.

