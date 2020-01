Quand la saison 5 de The Magicians sera-t-elle sur Netflix?

Les Magiciens de Syfy sont de retour pour la saison 5 sur Syfy et devraient toucher Netflix dans le monde en temps voulu. Voici quand nous nous attendons à voir la saison 5 de The Magicians sur Netflix.

Pour ceux qui ne sont pas initiés aux Magiciens, c’est l’une des meilleures émissions télévisées qui n’atteint pas l’attention qu’elle mérite. Il s’agit d’un étudiant diplômé qui entre dans un collège spécialisé qui s’entraîne à la magie.

La cinquième saison de The Magicians a commencé sur Syfy le 15 janvier et durera 13 semaines et devrait se terminer à un moment donné en avril 2020.

Avant de regarder quand la saison 5 de The Magicians arrive sur Netflix. Voyons comment The Magicians a été publié sur Netflix jusqu’à présent.

Saison 2 arrivée sur Netflix le 12 décembre 2017 Saison 3 arrivée sur Netflix le 24 décembre 2018 Saison 4 arrivée sur Netflix le 16 décembre 2019

Comme vous pouvez probablement le deviner à partir du calendrier de sortie jusqu’à présent, il est assez facile de prédire quand la saison 5 sera sur Netflix.

Compte tenu de ce qui précède, nous nous attendons à La saison 5 de The Magicians sera sur Netflix en décembre 2020. Nous aurons probablement un mot officiel en novembre 2020.

Les magiciens quitteront-ils Netflix?

Vous avez peut-être entendu NBC Universal (qui est la société mère de Syfy) crée son propre service de streaming. Une grande partie du catalogue de Syfy est dirigée vers le service.

Alors que The Magicians se dirigera finalement vers Peacock, il restera pour le moment sur Netflix. C’est parce qu’il fait partie d’un contrat hérité. Vous pouvez voir tous les titres qui devraient quitter Netflix pour Peacock ici, cependant.

La saison 5 de The Magicians arrivera-t-elle sur Netflix dans d’autres régions?

Malheureusement, il ne semble pas que les magiciens arriveront sur Netflix dans d’autres régions dans un avenir proche.

Bien que la série Syfy soit sur Netflix dans de nombreuses régions, ce n’est qu’un des titres qui ne l’ont jamais fait. Cela signifie que vous devrez trouver d’autres arrangements de streaming à regarder.

Avez-vous hâte de regarder la saison 5 de The Magicians sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.