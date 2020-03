Une crise approche alors que The Flash sprinte dans sa sixième saison sur The CW. La saison 6 sera la plus grande saison de The Flash à ce jour alors qu’un cross-over Crisis on Infinite Earths prend le relais. Plus important encore, quand la saison 6 de Flash sera-t-elle sur Netflix? Découvrons-le.

Après avoir combattu de nombreux méchants de la galerie de ses voyous tels que Reverse-Flash, Gorilla Grodd, Captain Cold, Thinker, Zoom et Savitar, rien ne peut préparer l’équipe Flash à l’imminente crise sur les terres infinies.

Quand la saison 6 de Flash sera-t-elle sur Netflix US?

Netflix US obtient la majorité des émissions de The CW environ 8 jours après la série et jusqu’en mars 2020, nous ne savions pas quand la finale serait diffusée.

Actuellement, la saison 6 de The Flash devrait se terminer sur The CW le 19 mai 2020. Compte tenu de cela, Netflix verra très probablement la saison 6 arrive sur Netflix le 27 mai 2020.

À quoi s’attendre de la saison 6 de Flash

Bloodwork aka, Ramsey Rosso fera ses débuts en tant que méchant de cette saison. Rosso sera présenté comme une ancienne connaissance de Caitlin Snow et rejoindra Team Flash.

Rosso est un oncologue dans The Flash, et il est très probable qu’il récupérera le sang de Barry (le corps de Barry guérit à un rythme surhumain), et cherchera à l’utiliser comme un moyen de guérir le cancer. Ses expériences sur le sang métahumain le conduiront à développer ses propres pouvoirs.

Bloodwork a le pouvoir de contrôler le sang. Grâce à ses pouvoirs, il peut prendre le contrôle de votre circulation sanguine, façonner le sang et même le brûler. Bien que le contrôle du sang soit la force de Bloodwork, c’est aussi sa plus grande faiblesse. S’il est assez en colère, Bloodwork peut se transformer en une créature ginormeuse semblable au sang.

Le Flash va-t-il quitter Netflix?

Avec l’annonce de HBO Max et le fait que DC Comics dispose de son propre service de streaming DC Universe, les fans de The Flash se sont interrogés sur l’avenir de la série sur Netflix.

Les fans n’ont pas peur, le flash ne va nulle part de sitôt. La série fait partie d’un contrat hérité avec The CW, le contrat stipule que Netflix reçoit les dernières saisons de The Flash après sa diffusion sur The CW.

Une fois que The Flash diffusera sa dernière saison (toujours aucune confirmation quand ce sera le cas pour la saison 7), Netflix continuera à diffuser la série pendant cinq ans avant son départ.

Cela signifie que The Flash est garanti de rester sur Netflix jusqu’en 2025 au moins.

Et les autres régions?

Certaines régions reçoivent des épisodes chaque semaine, les régions suivantes reçoivent des épisodes chaque semaine;

CanadaBelgiqueRépublique tchèqueGrèceIsraëlPays-BasRoumanieSlovaquie

Au Royaume-Uni, The Flash est exclusif à Sky, donc pour rattraper son retard sur les derniers épisodes et les saisons précédentes, vous aurez besoin d’un abonnement à Sky TV et utiliser l’application Sky Go. Vous pouvez également vous abonner à Now TV, qui contient du contenu Sky.

Plus de régions diffusent les saisons de The Flash mais sont en retard d’une saison:

ArgentineBrésilHong KongMexiqueCorée du SudSuèdeFranceHongrieJaponPologneRussieSingapourSuisseThaïlandeLituanie

La majorité des régions énumérées ci-dessus connaissent de nouvelles saisons en octobre.

Avez-vous hâte de voir la saison 6 de Flash sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.