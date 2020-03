Quand la saison 7 de ‘Brooklyn Nine-Nine’ sera-t-elle sur Netflix?

La sitcom policière à succès, Brooklyn Nine-Nine est de retour avec la saison 7 en plein essor. Avec la sixième saison maintenant disponible pour la diffusion dans plusieurs régions, les fans se demandent déjà quand nous pouvons nous attendre à voir Brooklyn Nine-Nine saison 7 sur Netflix. Cela va prendre un certain temps, et il est plus que probable que cela ne baissera pas avant 2021.

Brooklyn Nine-Nine est une série de sitcom de la police américaine créée par Michael Schur et Dan Goor. Au fil des ans, Brooklyn Nine-Nine a perdu de sa force et de sa force, et même lorsque Fox a annulé la série, le Nine-Nine n’est revenu que plus fort. Avec un casting incroyable et hilarant mettant en vedette Andy Samberg et Terry Crews, il n’est pas difficile de voir pourquoi la série a si bien fonctionné.

Où puis-je diffuser Brooklyn Nine-Nine sur Netflix?

Malheureusement pour certains abonnés, Brooklyn Nine-Nine n’est pas disponible sur toutes les bibliothèques Netflix, mais malgré cela, la sitcom est toujours disponible pour diffuser dans plus de 30 pays à travers le monde.

Les régions en streaming Brooklyn Nine-Nine sur Netflix sont:

RegionSeasonsEpisodesAustralia6130Canada6130France6130Hong Kong6130India6130Portugal6130Singapore6130Switzerland6130Thailand6130Argentina5112Belgium5112Brazil5112Czech Republic5112Germany5112Greece5112Hungary5112Iceland5112Israel5112Italy5112Japan5112Lithuania5112Mexico5112Netherlands5112Poland5112Romania5112Russia5112Slovakia5112South Africa5112South Korea5112Spain5112Sweden5112Turkey5112United Kingdom5112

Certaines régions sont encore sans la sixième saison, mais ne vous inquiétez pas, elle arrivera sur Netflix le 28 mars 2020.

Si vous voulez regarder Brooklyn Nine-Nine aux États-Unis, vous aurez besoin d’un abonnement à Hulu. Le service propose plusieurs comédies NBC et séries télévisées.

Quand la septième saison de Brooklyn Nine-Nine sera-t-elle sur Netflix?

Au fil des ans, Brooklyn Nine-Nine a eu du mal à maintenir une date de première cohérente pour les saisons. Formellement, la série arriverait en janvier, mais pour ses deux dernières saisons, Fox a été déplacé pour coïncider avec le programme de l’automne. À son retour sur NBC, la série remonte à janvier, mais pour la septième saison, la première date était le début de février. Ces informations sont importantes car elles peuvent avoir un impact important sur la date de sortie de Netflix.

Au Royaume-Uni, les dernières saisons de Brooklyn Nine-Nine n’arrivent que près de deux mois après la diffusion aux États-Unis. Cela signifie que le Royaume-Uni devrait voir E4 diffuser Brooklyn Nine-Nine vers le début avril.

Au plus tôt, nous nous attendons à voir la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine sur Netflix dans Avril 2021.

Avez-vous hâte de regarder Brooklyn Nine-Nine sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!