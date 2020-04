Quand la saison 7 de ‘Marvel’s Agents of SHIELD’ sera-t-elle sur Netflix

Nous savons enfin quand la septième et dernière saison des Agents of SHIELD de Marvel sera de retour pour diffusion. La plus grande question dans l’esprit des abonnés de Netflix sera de savoir quand peut-on s’attendre à voir la saison 7 des Agents of SHIELD de Marvel arriver sur Netflix? Découvrons-le.

Agents of SHIELD de Marvel est un drame de super-héros se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel et basé sur l’organisation fictive SHIELD. Après le succès du premier film de Avenger, le réalisateur Joss Whedon, son frère, Jed Whedon et Maurissa Tancharoen ont co-créé la série. Bien qu’il soit critiqué pour son manque d’implication au sein du MCU lui-même, il suit les événements de la franchise cinématographique, les histoires étant influencées par les actions plus larges de l’univers expansif.

La division d’intervention stratégique, de mise en application et de logistique de la patrie ou mieux connue sous le nom de SHIELD est l’organisation chargée de protéger l’humanité des menaces à la fois sur le monde et hors du monde. Pensé comme mort dans les événements des Avengers, l’agent Phil Coulson est bien vivant et a mis sur pied une petite équipe d’agents pour prendre en charge les cas les plus étranges du SHIELD.

Quand la saison 7 de Agents of SHIELD de Marvel sera-t-elle sur Netflix?

La septième saison des Agents of SHIELD de Marvel devrait commencer à diffuser le 27 mai 2020 pour une série de 13 épisodes. Si la septième saison suit le même schéma que la sixième, on peut s’attendre à voir des épisodes diffusés sur ABC aux dates suivantes:

ÉpisodeDate de diffusion de l’épisode7 × 0127/05/20207 × 0203/06/20207 × 0310/06/20207 × 0417/06/20207 × 0501/07/20207 × 0608/07/20207 × 0715/07/20207 × 0822/07 / 20207 × 0929/07/20207 × 1005/08/20207 × 1112/08/20207 × 1219/08/20207 × 1319/08/2020

Veuillez noter: le tableau ci-dessus est spéculatif et le calendrier complet de sortie des épisodes n’a pas encore été annoncé par ABC.

La finale de la sixième saison a été diffusée le 2 août 2019 et a été mise en ligne sur Netflix le mois suivant le 1er septembre 2019.

Nous attendons toujours la confirmation, mais il est fort probable que la septième et dernière saison des Agents of SHIELD de Marvel arrive sur Netflix en Septembre 2020.

Quand les agents Marvel de SHIELD quitteront-ils Netflix?

Naturellement, avec la sortie de Disney +, de nombreux fans de Marvel s’attendraient à voir les agents de Marvel de SHIELD sur le nouveau service de streaming. La raison pour laquelle cela ne s’est pas encore produit est que la série est sous un contrat hérité entre Netflix et Disney.

Une fois la dernière saison disponible pour la diffusion sur Netflix, il restera une période de temps limitée avant que les agents Marvel de SHIELD ne quittent le service. Quelle que soit la durée de cette période, elle n’est pas claire, mais elle durera probablement au moins entre 1 et 3 ans.

Lorsque la série quittera enfin Netflix, elle sera disponible en streaming sur Disney + ou Hulu.

Où puis-je diffuser les Agents Marvel de SHIELD sur Netflix?

Vous pouvez diffuser les saisons des Agents of SHIELD de Marvel dans les régions suivantes:

RégionNombre de saisons disponibles pour la diffusionÉpisodesItalie6123Portugal6123Corée du Sud6123Espagne6123Argentine366Brésil366Mexique366Inde235Singapour235Thailand235

Avez-vous hâte de voir la saison 7 de Marvel Agents of SHIELD sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous