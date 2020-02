La liste noire est à mi-chemin de sa septième saison sur NBC et sera bientôt disponible sur Netflix. Une huitième saison a déjà été confirmée, alors quand la saison 7 de The Blacklist sera-t-elle diffusée sur Netflix?

Depuis 2013, The Blacklist divertit le public à travers le monde.

Grâce à l’esprit brillant de Jon Bokenkamp et au talent des performances spectaculaires de James Spader dans le rôle de Raymond ‘Red’ Reddington, la série est devenue l’un des titres les plus populaires diffusés par NBC ces dernières années. Sans oublier avec plus de 130 épisodes à son nom, The Blacklist fait une frénésie parfaite.

Quand la saison 7 de The Blacklist sera-t-elle sur Netflix?

Si vous suivez The Blacklist sur Netflix, vous saurez comment fonctionne le calendrier de sortie de Netflix.

NBC diffusera tous les épisodes de la septième saison, mais il ne sera pas disponible sur Netflix immédiatement après la finale.

Maintenant que la série a été renouvelée pour la saison 8, elle s’en tiendra probablement à sa machine à sous régulière sur Netflix.

Date de sortie prévue de Netflix: septembre 2020

Qu’attendre de la septième saison de The Blacklist?

Le rouge a généralement une longueur d’avance sur tous ceux qu’il rencontre, mais après avoir rencontré Katarina dans une rue sombre de Paris, il a baissé sa garde, ce qui a entraîné sa capture. Son ancien amant cherche à extraire de Red des informations susceptibles de mettre en danger la vie de nombreux civils.

Depuis la disparition de Katarina, Liz n’a toujours pas retrouvé sa mère perdue depuis longtemps, mais après avoir découvert qui est le coupable du kidnappeur de Red, nous nous attendons à ce qu’ils se rencontrent très bientôt.

Quand la liste noire arrivera-t-elle sur Netflix dans d’autres régions?

Presque toutes les régions en dehors des États-Unis (à l’exception du Royaume-Uni) diffusent également The Blacklist.

Cependant, différentes régions reçoivent de nouveaux épisodes à des moments différents. Des pays comme la République tchèque et Israël reçoivent de nouveaux épisodes chaque semaine tandis que des pays comme le Brésil, le Canada et l’Australie doivent attendre.

Netflix Canada a obtenu de nouvelles saisons en août de chaque année jusqu’à la saison 6 qui a été ajoutée en décembre 2019.

Les régions suivantes reçoivent également les dernières saisons de The Blacklist:

ArgentineBrésilRépublique tchèqueGrèceHong KongIndeIsraëlLituanieMexiquePolognePortugalRoumanieRussieSingapourSlovaquieCorée du SudThaïlandeLa liste noire quitte-t-elle Netflix?

La liste noire ne quittera pas Netflix pendant un certain temps. Depuis 2014, Netflix a payé beaucoup d’argent, 2 millions de dollars par épisode, pour The Blacklist.

Bien que NBC publie son propre service de streaming, Peacock, il est peu probable que cela interfère avec le contrat actuel de Netflix. En effet, le contrat de Netflix pour The Blacklist est avec Sony Television et non NBC.

Avez-vous hâte que The Blacklist saison 7 arrive sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!