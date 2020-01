L’ère d’Arrow est presque terminée alors que nous attendons l’arrivée de la huitième saison et de la dernière saison sur Netflix. Bien que la qualité de la série ait plongé et plongé, c’est toujours un témoignage que Arrow a duré pendant tant d’années, même lorsque les choses se sont durcies. Il sera difficile pour de nombreux fans de dire au revoir à Oliver, mais plus important encore, quand la saison 8 de Arrow sera-t-elle sur Netflix? Découvrons-le.

Après huit ans de nettoyage de Star City, il est enfin temps pour Oliver d’abandonner le capot vert, son arc et son carquois. En tant que premier héros de l’Arrowverse, il est tout naturel que nous disions d’abord nos adieux à la Flèche verte.

Quand la saison 8 d’Arrow sera-t-elle sur Netflix?

Les fans peuvent espérer une arrivée plus tôt pour la huitième et dernière saison d’Arrow, car la saison a été raccourcie à dix épisodes. La finale d’Arrow devrait être diffusée sur The CW le mardi 28 janvier 2020.

Grâce à une mise à jour de la page Netflix pour Arrow, nous savons maintenant que La saison 8 d’Arrow arrivera sur Netflix le 5 février 2020. Fait intéressant, cependant, il n’a pas été annoncé comme faisant partie du calendrier de sortie principal de février 2020, mais nous l’avons maintenant ajouté au nôtre.

Qu’attendre de la saison 8 d’Arrow?

Avec seulement dix épisodes restants cette saison n’a pas le temps de mettre en place un dernier boss pour Oliver Queen à combattre. Une grande partie de cette saison sera consacrée à la construction d’une crise sur les terres infinies.

Dans une conversation avec le showrunner Marc Guggenheim et l’acteur Stephen Amell, Digital Spy a pu confirmer que la saison dix revisiterait les saisons précédentes. Il a également été confirmé que Colin Donnell et Josh Segarra reviendront pour reprendre leurs rôles de Tommy Merlyn et Adrian Chase.

Crise sur Crossover Terre infinie

* SPOILERS POTENTIELS *

Il semble que Crisis on Infinite Earths pourrait être la fin d’Oliver Queen, du moins nous a-t-on laissé croire par Monitor. Ce n’est un secret pour personne que Barry Allen et Kara sont morts dans les bandes dessinées lors d’une crise sur des terres infinies, mais Oliver pourrait-il être le seul à détourner le destin et à être le héros pour sauver ses amis d’un destin sinistre?

Quoi qu’il arrive, il y a deux autres épisodes après le croisement qui verront l’histoire restante d’Arrow.

Quand d’autres régions diffuseront-elles la saison 8 d’Arrow?

Les régions suivantes recevront également la saison 8 d’Arrow:

BelgiqueFrance Pays-Bas Suisse

D’autres régions reçoivent également des saisons d’Arrow mais sont en retard d’une saison ou plus:

Argentine (Saison 1-6) Australie (Saison 1-6) Brésil (Saison 1-6) Allemagne (Saison 1-6) Hong Kong (Saison 1-6) Islande (Saison 1-6) Inde (Saison 1-6) Israël (Saison 1-6) Japon (Saison 1-6) Lituanie (Saison 1-6) Mexique (Saison 1-6) Portugal (Saison 1-6) Roumanie (Saison 1-6) Russie (Saison 1-6) Singapour (Saison 1-6) Afrique du Sud (Saison 1-6) Corée du Sud (Saison 1-6) Espagne (Saison 1-6) Suède (Saison 1-6) Thaïlande (Saison 1-6) République Tchèque (Saison 1-5 ) Grèce (Saison 1-5) Pologne (Saison 1-5) Slovaquie (Saison 1-5)

Les abonnés au Royaume-Uni auront besoin d’un abonnement à Sky ou Now TV car Arrow et les autres titres Arrowverse sont exclusifs aux services Sky.

Arrow doit-il quitter Netflix?

Sauf si l’un des spectacles Arrowverse restants est annulé, Arrow sera le premier à quitter Netflix.

Arrow n’a pas été officiellement «programmé» pour quitter Netflix, mais nous avons une bonne idée du moment où il partira. Avec la dernière saison prévue pour 2020, la série aura environ cinq ans avant de quitter Netflix. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à voir Arrow sur Netflix jusqu’à au moins 2025.

Avez-vous hâte à Arrow saison 8? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.