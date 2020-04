Quand la saison 8 de ‘Still Game’ sera-t-elle sur Netflix?

Les séries de British Comedy sont sans doute parmi les émissions de télévision les plus drôles et les meilleures que vous aurez jamais à vivre. L’un des meilleurs titres de mémoire récente est l’hilarante comédie écossaise Still Game. Avec sept saisons hilarantes disponibles sur Netflix, les fans attendent toujours la sortie de la huitième saison. Mais SEason 8 de Still Game arrive-t-il sur Netflix? Découvrons-le.

Still Game est une longue série de comédies écossaises qui fait suite à Chewin ’the Fat. La série a commencé au théâtre avant de passer à la radio et à la télévision. Pendant les trois premières saisons, l’émission n’était disponible que pour la BBC Scotland, mais grâce à sa popularité auprès du public écossais, le quatrième public a été diffusé à l’échelle nationale. Still Game est également devenu un titre de la BBC très populaire disponible en streaming sur plusieurs régions sur Netflix.

Une comédie écossaise culte sur la vie de deux OAP, Jack et Victor expriment leurs points de vue et déplorent comment c’était autrefois et comment c’est maintenant dans le quartier fictif de Glasgow, Craiglang.

La saison 8 de Still Game arrivera-t-elle sur Netflix US?

Still Game est arrivé pour la première fois sur Netflix en janvier 2015. La série de comédie écossaise a fait ses débuts avec six saisons, la septième saison suivante étant arrivée deux ans après sa diffusion au Royaume-Uni. Si nous passons par la saison précédente, les États-Unis pourraient attendre jusqu’en 2020!

À l’origine, nous nous attendions à ce que la saison 8 de Still Game soit sur Netflix en octobre 2019, mais cette date est venue et a disparu. Au lieu de cela, en avril 2020, nous l’avons reçue comme une annonce tardive pour le mois. La saison 8 de Still Game sera sur Netflix aux États-Unis le 15 avril 2020.

D’autres régions diffuseront-elles la saison 8 de Still Game?

On peut s’attendre à ce que toutes les régions en streaming de Still Game reçoivent actuellement la saison 8. La BBC a tristement célèbre un calendrier de sortie erratique en ce qui concerne leurs titres. Pour les fans du Royaume-Uni, on peut s’attendre à ce que la saison prenne plus de temps à arriver. En effet, Still Game season 8 est disponible sur BBC iPlayer jusqu’en novembre 2019.

Les régions suivantes diffusent Still Game sur Netflix:

Australie (Saison 7) Canada (Saison 7) République tchèque (Saison 7) Grèce (Saison 7) Hongrie (Saison 7) Inde (Saison 7) Lituanie (Saison 7) Russie (Saison 7) Slovaquie (Saison 7) Royaume-Uni (Saison 7) États-Unis (saison 7) Roumanie (saison 7) Singapour (saison 7) Thaïlande (saison 7) Israël (saison 7)

Avez-vous hâte de voir la saison 8 de Still Game? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!