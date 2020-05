Quand la saison 9 de ‘American Horror Story’ sera-t-elle sur Netflix?

American Horror Story a terminé sa neuvième saison et avec toutes les saisons précédentes toujours sur Netflix, la saison 9 (ou AHS: 1984 comme on l’appelle également) sera-t-elle sur Netflix et si oui, quand la saison 9 sera-t-elle diffusée? Voici un aperçu actualisé de la dernière saison, de l’avenir sur Netflix et plus encore.

American Horror Story: 1984 est la 9e saison de la célèbre série d’horreur d’anthologie de FX produite par Ryan Murphy.

La dernière saison nous ramène au passé en 1984. Un hommage à la franchise de films classiques slasher Vendredi 13, à l’été 1984, cinq amis de Los Angeles se rendent au Camp Redwood pour travailler comme conseillers. Lorsque le tueur infâme «M. Jingles »s’échappe de prison, il retourne au Camp Redwood pour continuer son massacre.

C’est la première saison d’American Horror Story à ne pas présenter Evan Peters, le favori des fans. Sarah Paulson est de retour mais ne jouera qu’un rôle mineur.

American Horror Story Saison 9 Netflix US Date de sortie

American Horror Story est l’une des rares émissions FX qui restent sur Netflix à ce jour.

Nous nous attendons à ce que AHS et d’autres émissions de Ryan Murphy restent sur Netflix alors que Netflix continue de payer les licences pour AHS, American Crime Story et POSE. N’oubliez pas que Ryan Murphy a également un accord de sortie exclusif avec Netflix.

Comme toutes les saisons précédentes, la saison 9 d’American Horror Story devrait arriver en septembre ou octobre 2020. Traditionnellement, c’est juste avant la saison suivante, mais la saison 10 d’American Horror Story semble être retardée.

American Horror Story sort également sur Hulu et Amazon Prime mais comme Netflix. Cette année, de nouvelles saisons sont ajoutées encore plus rapidement à Hulu dans le cadre de la grande fusion qui s’est produite entre la société mère de FX et Disney. La nouvelle campagne s’appelle FX sur Hulu qui voit à peu près l’intégralité de la bibliothèque FX à Hulu exclusivement. Nous avons été informés, cependant, que cela n’affectera pas AHS sur Netflix.

Calendrier de sortie de la saison 9 d’American Horror Story pour d’autres régions

Netflix UK reçoit généralement la dernière saison d’American Horror Story juste avant Netflix US. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que la neuvième saison arrive vers septembre 2020.

L’Australie a en fait perdu American Horror Story plus tôt en 2020, donc nous ne nous attendons pas du tout à ce que la nouvelle saison arrive.

Quant aux abonnés canadiens, American Horror Story n’est pas disponible en streaming dans votre région.

Les autres régions qui devraient recevoir American Horror Story à l’automne 2020 sont les suivantes:

Europe continentale (Allemagne, France, Suisse, Espagne, etc.) Asie (Japon, Hong Kong, Corée du Sud, Singapour, etc.)

Avez-vous hâte que American Horror Story: 1984 arrive sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!