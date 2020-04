Quand le dernier livre de The Last Kids on Earth sera-t-il sur Netflix?

Deux livres en moins, The Last Kids on Earth est déjà en train de devenir l’une des émissions les plus populaires parmi les jeunes abonnés. Mais quand le livre 3 arrivera-t-il sur Netflix? Les fans seront ravis d’apprendre que le livre 3, The Nightmare King, arrivera sur Netflix en 2020.

The Last Kids on Earth est une série animée pour enfants de Netflix Original basée sur les livres du même nom de l’auteur Max Brallier. La série met en vedette Nick Wolfhard, Mark Hamil et Rosario Dawson.

Orphelin, Jack Sullivan et son groupe d’amis apportent du plaisir à l’apocalypse qui combat les zombies, les créatures mutantes et mange de la malbouffe.

Les derniers enfants sur Terre ont-ils été renouvelés par Netflix?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 21/04/2020)

Si vous avez regardé tout le livre 2 sur Netflix, vous savez maintenant que The Last Kids on Earth a déjà été renouvelé pour le livre 3.

Il ne faut pas s’étonner que la série d’animation pour enfants ait déjà été renouvelée, étant donné qu’il y a encore plus de livres à couvrir, sans parler de la popularité croissante de l’émission auprès des abonnés.

Quand est-ce que The Last Kids on Earth Book 3 sera sur Netflix?

Une date de sortie n’a pas encore été confirmée par Netflix, mais nous pouvons spéculer sur le moment où nous pouvons nous attendre à voir le livre 3 arriver.

Selon awn.com, deux saisons devraient être publiées en 2020, et étant donné que nous avons déjà reçu le livre 2 en avril, il serait prudent de supposer que nous verrons le livre 3 à l’automne.

Pour la programmation Halloween de Netflix, nous nous attendons à voir le livre 3 tomber Octobre 2020.

Combien d’épisodes comprendra Book 3?

Il est peu probable que Netflix réduise le nombre d’épisodes pour le livre 3, alors attendez-vous à voir une autre série de dix épisodes pour en profiter.

Quel roman le livre 3 couvrira-t-il?

Le livre 3 couvrira les événements de The Last Kids on Earth et du Nightmare King.

Le synopsis de The Nightmare King est le suivant:

Les amis de Jack font une découverte surprenante: ils ne sont peut-être pas les derniers enfants sur terre, après tout. C’est une excellente nouvelle pour tout le monde… sauf Jack. Une fois qu’ils auront trouvé d’autres humains, ses amis ne resteront pas longtemps! Le seul espoir de Jack de garder les choses telles qu’elles sont est de prouver que tout ici est parfait, que la vie est un plaisir fou et que rien d’autre ne pourrait être mieux. Un problème: il est difficile de convaincre ses amis que tout va bien lorsqu’ils sont pourchassés par un monstrueux roi cauchemar et un ancien mal qui ne se reposera pas tant que la Terre n’aura pas été dévorée. Crud! Peut-être que la vie après l’apocalypse monstre est plus compliquée que Jack ne le pensait…

Combien de livres reste-t-il pour couvrir The Last Kids on Earth?

Au moment de la rédaction du présent document, cinq livres au total avaient été publiés, un sixième étant prévu pour 2020.

The Last Kids on Earth (2015) The Last Kids on Earth and the Zombie Parade (2016) The Last Kids on Earth and the Nightmare King (2017The Last Kids on Earth and the Cosmic Beyond (2018) The Last Kids on Earth and the Midnight Blade (2019) Les derniers enfants sur terre: le vol sauvage de juin (2020)

Le sixième livre, June’s Wild Flight, se déroulera entre les événements de The Midnight Blade et le sixième chapitre de l’histoire, qui sortira probablement en 2021.

Il y a beaucoup plus à attendre de The Last Kid’s on Earth dans le futur.

Un jeu vidéo est-il prévu pour The Last Kids on Earth?

Le jeu vidéo sans titre pour The Last Kids on Earth devrait sortir en 2021.

Nous avons appris peu d’informations sur le jeu vidéo, mais nous espérons que les fans adoreront ce que Outright Games vous réserve.

Avez-vous hâte de publier le livre 3 de The Last Kids on Earth sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.