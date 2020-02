Quand le prochain nouvel épisode sera-t-il diffusé?

Legacies a vu le retour de Kai Parker et son apparition n’était rien de moins qu’un régal pour les fans de The Vampire Diaries. Dans le dernier épisode, Kai piège les Saltzmans dans le monde carcéral et essaie de les détruire. Josie utilise la magie noire pour sauver tout le monde, mais l’obscurité à l’intérieur la transforme en quelque chose de dangereux. L’émission est actuellement en pause, donc les téléspectateurs se demandent quand le prochain nouvel épisode de Legacies sera diffusé.

Danielle Russell et Matthew Davis | Benjo Arwas / .

Où les «legs» se sont arrêtés

Dans l’épisode 13, «Vous ne pouvez pas tous les sauver», Josie (Kaylee Bryant) rompt l’horloge de sable et devient sombre afin de sortir tout le monde du monde carcéral. Pendant ce temps, Kai (Chris Wood) se présente à l’école Salvatore et conspire avec Alyssa (Olivia Liang) pour détruire le monde carcéral et conclut un accord avec le nécromancien (Ben Geurens) pour tuer Landon (Aria Shahghasemi).

Lorsque Hope (Danielle Rose Russell) se projette dans le monde carcéral, Josie lui parle de Kai. Hope raisonne avec Alyssa et la convainc de sauver les Saltzmans. Sebastian (Thomas Doherty) tourne bien en offrant d’être l’ancre du monde carcéral, et il aide Josie à renvoyer tout le monde, y compris Jade (Giorgia Whigham) et Wendy (Ronni Hawk).

Dorian (Demetrius Bridges), qui est sous la contrainte de Kai, frappe Landon et le traîne dans les bois. Quand une figure encapuchonnée, probablement le Nécromancien, sort pour tirer Landon avec la flèche dorée, Dorian se met en travers et se blesse. Dorian mourant dans ses bras, Landon lance des ailes de feu et vole Dorian en lieu sûr.

Josie, dont l’obscurité semble avoir disparu, dit à Lizzie (Jenny Boyd) que Sebastian les a aidés à les sauver et aide son projet astral dans le monde carcéral à le voir. Le Nécromancien dit à Kai qu’il n’a plus besoin de lui parce que la «sorcière noire est revenue». Alaric (Matthew Davis) retrouve alors Kai et le décapite, se vengeant enfin de la mort de sa femme, Jo.

L’épisode se termine avec Josie se réveillant à côté de Lizzie aux yeux noirs, indiquant que la magie noire est toujours en elle.

Qu’est-ce qui remplacera les nouveaux épisodes?

Actuellement, The CW diffuse actuellement des rediffusions de Legacies, donc si vous n’êtes pas encore rattrapé, c’est le bon moment pour regarder. Le jeudi 27 février, les téléspectateurs pourront voir l’épisode 9, “Je n’aurais pas pu faire ça sans vous”. Le jeudi 5 mars, la CW diffusera une rediffusion de l’épisode 10, «C’est pourquoi nous ne confions pas les plans à Muppet Babies».

‘Legacies’ revient avec un nouvel épisode en mars

Après les deux épisodes de février – «Kai Parker Screwed Us» et «You Can’t Save Them All» – le prochain nouvel épisode de Legacies sera diffusé le 12 mars sur The CW. Intitulé «Il y a un endroit où vont les choses perdues», l’épisode se déroule dans un monde de film noir, avec une atmosphère ancienne en noir et blanc. Un synopsis officiel de CW laisse entendre que les étudiants de Salvatore visiteront un monde où ils doivent affronter leurs démons.

“Afin de faire face à leur récent traumatisme, Emma (star invitée Karen David) suggère aux élèves de participer à une simulation de groupe qui les transporte dans un monde de film noir”, lit le synopsis. «Hope (Danielle Rose Russell), Josie (Kaylee Bryant), Lizzie (Jenny Boyd), MG (Quincy Fouse) et Rafael (Peyton Alex Smith) apprennent rapidement qu’ils doivent affronter leurs conflits de front ou risquer de faire face aux conséquences catastrophiques du jeu. “

Ce n’est qu’une question de temps avant que Legacies ne revienne avec de nouveaux épisodes. En attendant, les téléspectateurs peuvent revoir deux grands épisodes ou rattraper ceux qu’ils ont manqués.