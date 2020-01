Les fans n’ont pas à s’inquiéter, Crash Landing on You reviendra bientôt avec l’épisode 11, mais la série prend une petite pause d’une semaine. Alors que la Corée du Sud célèbre le début du nouvel an lunaire, vous devrez attendre patiemment avant le retour du k-drama bien-aimé. Voici quand l’épisode 11 de Crash Landing on You sera sur Netflix.

La popularité de Crash Landing on You a grimpé en flèche et a le potentiel de devenir le drame de télévision par câble le mieux noté de l’histoire de la Corée du Sud, dont nous discuterons plus loin dans l’article ci-dessous.

Qu’est-ce que Crash Landing on You?

Crash Landing on You est une série Netflix Original K-Drama créée par Studio Dragon. La série est sous licence internationale par Netflix et est disponible pour les abonnés du monde entier. L’un des drames k les plus populaires de la mémoire récente, une grande partie de l’attention que la série reçoit peut être attribuée à la base de l’histoire centrée sur la Corée du Nord.

L’héritière de la belle mode, Yoon Se-ri, s’est écrasée en Corée du Nord après avoir été balayée par une tempête de vent sur son parapente. Alors qu’elle tombe de l’arbre, elle atterrit sur l’officier militaire nord-coréen, Lee Jung-hyeok. Bien qu’il soit un homme de principe et sans compromis, Lee Jung-hyeok décide d’aider Yoon Se-ri et la cache aux autorités nord-coréennes. Alors que la paire apprend de plus en plus les uns des autres et se rapproche, il ne faut pas longtemps avant que la paire commence à tomber amoureuse.

Quand l’épisode 11 de Crash Landing On You sera-t-il sur Netflix?

Avant que les fans ne paniquent, vous n’aurez pas à attendre longtemps avant que le onzième épisode de Crash Landing on You soit disponible sur Netflix.

L’épisode 11 sera disponible pour les abonnés le 2 février 2020. Le douzième épisode sera disponible 24 heures plus tard.

Pourquoi Crash Landing on You fait une pause?

Tout comme les Chinois, la Corée célèbre également le nouvel an lunaire. La diffusion télévisée de Crash Landing With You serait tombée le 25 janvier, jour du nouvel an lunaire, donc au lieu du dernier épisode, une célébration spéciale diffusée pour célébrer la nouvelle année sera diffusée à la place.

Crash Landing on You deviendra-t-il le drame coréen le mieux noté de l’histoire de la télévision par câble?

Au moment d’écrire ces lignes, Crash Landing on You occupait le cinquième rang des drames coréens les mieux notés de l’histoire de la télévision par câble. Le dixième épisode avait un énorme 14,633%, ce qui est une amélioration massive par rapport à sa première, qui se situe à 6,07%.

Pour battre le drame coréen le mieux noté, Sky Castle, la note nationale de Crash Landing on You devrait dépasser 23,779%.

Un inconvénient de Crash Landing on You est le nombre d’épisodes restants, soit un total de six. Avec 16 épisodes dans la première saison, c’est quatre courts métrages de Sky Castle qui a diffusé 20.

Il y a un énorme potentiel que Crash Landing on You puisse dépasser les chiffres stupéfiants de Sky Castle. Chaque épisode de Crash Landing on You a battu les cotes des épisodes respectifs de Sky Castle:

Nombre d’épisodesCrash Landing on You ratingSky Castle rating16.074% 1.727% 26.845% 4.373% 37.414% 5.186% 48.499% 7.496% 58.730% 7.487% 69.223% 8.934% 79.394% 8.432% 811.349% 9.539% 911.516% 9.714% 1014.633% 11.298% 11TBB * 9,585% 12 To * 12,305% 13 To * 13,279% 14 To * 15,780% 15 To * 16,397% 16 To * 19,243% 17N / A19,923% 18N / A22,316% 19N / A23,216% 20N / A23,779%

* TBB = à diffuser

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, il y a de fortes chances que Crash Landing on You bat Sky Castle. Pour prétendre à la première place, Crash Landing on You a besoin d’une hausse fulgurante de 9,147% des notes.

Êtes-vous excité pour le onzième épisode de Crash Landing on You? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!