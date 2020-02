Quand l’épisode 15 (Finale) de Power sera-t-il sur Netflix UK?

Power arrive à sa fin avec l’épisode 15 de la saison 5, mais ne sera sur Netflix que plus tard en février 2020. Voici pourquoi l’épisode arrive plus tard et quand il sera diffusé sur Netflix au Royaume-Uni.

Au cas où vous ne suivriez pas, Netflix au Royaume-Uni obtient Power exclusivement depuis plusieurs années maintenant. C’est la seule région qui diffuse actuellement la série et selon plusieurs émissions au Royaume-Uni telles que Riverdale et The Good Place, elle reçoit de nouveaux épisodes chaque semaine.

La saison 6, qui devrait être la dernière saison de Power, sort sur Netflix chaque semaine, mais il y a eu plusieurs interruptions comme indiqué dans notre guide de calendrier de sortie.

Maintenant que nous arrivons à la fin de la série, vous vous demandez peut-être quand l’épisode 15 de la saison 6 est et pourquoi il n’est pas encore sur Netflix. L’épisode 14 s’est conclu avec l’avenir du conseiller Tate sur le fil du rasoir. La finale de la saison sera certainement épique et, espérons-le, clôturera bien le spectacle.

Autrement dit, cela prend une semaine de congé avant de revenir et sera à la place sur Netflix la semaine prochaine.

Dans un post Facebook, Starz a déclaré:

«Nous vous accordons une pause pour vous préparer. L’électricité revient dimanche 9 février.

Cela signifie essentiellement que Power est en pause d’une semaine et reprendra pour la dernière fois le 9 février. Il sera ensuite ajouté à Netflix uniquement au Royaume-Uni le 10 février 2020 à 8 h 00 GMT.

Est-ce que Power arrive sur Netflix en dehors du Royaume-Uni?

Comme nous l’avons vu précédemment, il est peu probable que Power frappe Netflix en dehors du Royaume-Uni. La licence a été prise pour l’instant dans d’autres régions, mais pourrait bien sûr arriver à Netflix ailleurs dans le futur. Cependant, avec Starz, vous verrez probablement la série s’en tenir à StarzPlay dans un avenir immédiat.

Avez-vous hâte de voir le dernier épisode de Power sur Netflix UK? Faites-nous savoir ci-dessous.