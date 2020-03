Quand l’épisode 4 de The Mandalorian sera-t-il sur Disney + UK? Combien d’épisodes expliqués! – HITC

Le Mandalorian est enfin arrivé au Royaume-Uni mais les fans vont devoir attendre pour regarder chaque épisode.

Le peuple du Royaume-Uni est réputé pour sa capacité à attendre patiemment dans les files d’attente. C’est considéré par beaucoup comme une compétence nationale dont on peut être fier.

Cependant, les fans de Star Wars, qui attendent patiemment The Mandalorian depuis novembre, ont été quelque peu déçus par le calendrier de sortie de la série Star Wars en direct maintenant qu’elle est arrivée au Royaume-Uni.

Après la sortie des épisodes 1 et 2 aux côtés du service de streaming le 24 mars, les fans vont attendre entre les épisodes.

L’épisode 3 arrive aujourd’hui, le 27 mars, mais à quel moment le chapitre 4 sera-t-il disponible?

Le Mandalorien sur Disney +

Le Mandalorien est arrivé pour la première fois sur Disney + aux États-Unis le 12 novembre. Il a été diffusé chaque semaine jusqu’au 27 décembre.

Maintenant, après plusieurs mois d’attente, les fans du Royaume-Uni et d’Europe ont enfin la chance de regarder le lancement de Disney + le 24 mars.

La série suit le Mandalorien titulaire, connu sous le nom de «Mando», alors qu’il travaille à des missions de chasse aux primes pour gagner sa vie.

Cependant, un travail particulier se révèle beaucoup plus changer la vie que lui et un certain petit extraterrestre vert auraient pu imaginer.

Quand l’épisode 4 arrivera-t-il au Royaume-Uni?

L’épisode 4 de The Mandalorian arrivera sur Disney + le 3 avril.

Après le débarquement des deux premiers épisodes de la série le 24 mars, les autres épisodes doivent arriver chaque semaine le vendredi.

Le quatrième épisode de la saison 1, intitulé Sanctuary, voit Mando et The Child se rendre sur la planète agricole rurale de Sorgan pour échapper aux troupes impériales et aux chasseurs de primes, tous déterminés à réclamer la généreuse prime sur The Child.

Combien d’épisodes y a-t-il au total?

Huit.

Au total, la première saison de The Mandalorian comprend huit épisodes ou chapitres.

Après la sortie des épisodes 1 et 2 le 24 mars, les épisodes restants devraient tous être diffusés le vendredi à 8h jusqu’à ce que la finale de la saison arrive le 1er mai.

Pour les téléspectateurs britanniques, l’épisode 4 sortira le vendredi 3 avril.

