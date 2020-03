Quand les femmes brisent le plafond de verre

Amelia Valcárcel a dit une fois que la seule erreur visible commise par une femme était de naître avec le sexe apparemment mauvais. Et ils doivent non seulement faire face à l’étiquette de «sexe faible», mais ils l’ont aussi fait croire. La preuve en est la faible progression du travail à laquelle ils sont condamnés. Selon le rapport “Femme d’affaires: vers une véritable percée”, le pourcentage de femmes dans le monde qui occupent des postes de direction est placé à 29%, un nombre qui n’a augmenté que de 10 points de pourcentage depuis 2004. Néanmoins, vous devez être reconnaissant, car vous avez marqué record historique.

Contournant cette dernière – petite – joie, les données révèlent une réalité inquiétante. L’être humain a pu voler, a réussi à construire le paradis sur Terre, a même planté un drapeau sur la Lune, mais n’a pas encore appris que l’homme et la femme sont égaux. Il faut que le féminisme soit plus compliqué que tout ce qui précède. Cependant, en Espagne, les chiffres sont plus encourageants. Et nous disons un peu parce que nous n’améliorons le chiffre que d’un dixième. Donc, avec la permission de Rosa Márquez et Marta Jaenes (si vous n’avez pas vu son documentaire, vous prenez du temps), la servante demande: “ Qu’est-ce qui se passe? ” Avec le plafond de verre, et nous mettons le projecteur, en particulier dans les médias.

Evolution des femmes dans les postes de direction dans le monde

“Au sein des maîtres de l’information de ce pays, vous constatez que la présence des femmes est pratiquement nulle.” Ce sont les mots de Carmen Caffarel, professeur à l’Université Rey Juan Carlos, première et seule femme directrice de l’Institut Cervantes (2007-2012) et directrice générale de RTVE (2004-2007). Par exemple, Atresmedia est l’entreprise avec une présence télévisuelle qui génère plus de revenus en Espagne (Source: Ymedia, mars 2020) et sa présidence est exercée par un homme, Silvio González Moreno. De plus, le directeur éditorial d’Atresmedia Estudios, Sonia Martínez, atteste: “En 2014, lors de l’élaboration du dernier plan Atresmedia Equality, les postes de direction de la zone étaient occupés par des femmes, mais sur le conseil d’administration non et c’est là que les grandes décisions sont prises“.

Mais bon, nous pouvons pécher par innocence et penser que c’est quelque chose de décontracté. Examinons donc qui sont les directeurs de certains des médias audiovisuels les plus populaires du pays: Grupo Godó, Javier Godó; Grupo Planeta, José Lara García; Mediaset Espagne, Paolo Vasile; Endemol Espagne, Jordi Bosch; Mediapro, Jaime Roures. Ce sont les données, ses conclusions.

Concentrons-nous maintenant sur ces 30% reconnaissants. Selon le rapport précité, parmi les postes de direction occupés par des femmes, les ressources humaines, la gestion financière ou marketing prédominent, tout en étant membre de la queue d’une grande entreprise et de la direction générale (PDG). Seuls 15% des PDG en Espagne sont des femmes. L’un d’eux est Macarena Rey, qui est placé à la tête de Shine Iberia. Pour elle, l’un des principaux problèmes est que “l’entreprise doit coûter le même prix pour engager un homme qu’une femme” et, bien qu’elle précise que ce n’est pas le cas de son entreprise, tu sais ce qui se passe.

Un parcours du combattant

Cela s’ajoute aux fameuses barrières à la rupture du plafond de verre, qui sont multiples: manque de temps pour se réconcilier, manque d’opportunités, manque de volonté de la part des entreprises pour soutenir l’égalité, préjugés … “Ce sont tout cela et bien plus ” Marias Recarte, directeur du contenu de 93 mètres et producteur exécutif de projets tels que «El Palmar de Troya» ou «Clandestino España». “Je regarde des copains depuis des années pour jongler avec les deux mondes, renonçant à maintes reprises à prospérer dans ses œuvres en faveur de la vie familière “, phrase.

Obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à la haute direction

Dans les données de l’étude Nous sommes une équipe, préparée par l’association Yo No Renuncio, du Club de Malasmadres, seulement 36% des ménages répartissent équitablement les tâches. Moins est le pourcentage d’hommes qui en sont entièrement responsables, 11%. “Je pense que les hommes ont toujours peur de prendre un congé de paternité”, explique Rey. Elena Sanchez, secrétaire général de la Corporation de RTVE et président de l’Observatoire de l’égalité du même, il est clair: “Congé de paternité non transférable”.

Cependant, de nombreuses fois, lorsque les femmes parviennent à briser le plafond de verre, elles rencontrent des obstacles dans leur propre lieu de travail. “L’une des choses qui m’a le plus coûté, c’est qu’ils m’écoutent comme le garçon d’à côté”, dit-il. María José Rodríguez, gestionnaire de contenu de # 0: “Aujourd’hui ça m’arrive encore“Caffarel pense la même chose, ce qui indique également le sentiment d’avoir à prouver deux fois plus que d’être une femme:” Les hommes sont présupposés et nous ne le sommes pas “”, dit-il.

Au cours de ses années de carrière professionnelle, l’ancien directeur et professeur a dû faire face, non pas à de grandes situations de machisme, mais à des comportements sociaux qui s’inscrivent aujourd’hui dans ce qu’on appelle micromachismes: “Quand je suis allé à un poste officiel, dans le département, ils m’ont dit de laisser à mes collègues, que j’étais marié à un ingénieur aéronautique et que je n’en avais pas besoin”, se souvient le journaliste, perplexe que Quelque chose comme ça va arriver. “La réponse est:” J’ai la même qualification que vous, je travaille exactement de la même manière. Ensuite, J’ai le même droit d’accéder à cet endroit, que je sois marié, célibataire ou veuf“commente Caffarel en riant.

Tout aussi illustratif est l’exemple donné par Sonía Martinez de ce qui s’est passé lorsqu’une femme est arrivée au pouvoir: “J’ai vécu pour remettre en question le fait que si une femme atteignait un haut niveau, c’est parce qu’elle s’était impliquée avec un homme”, ajoute-t-il. “Je l’ai même entendu de moi“.

Un passé pour apprendre

Heureusement, les deux parlent dans le passé parce que les temps changent. Marias Recarte souligne un facteur très intéressant et c’est le changement de génération et les circonstances qui ont touché chacun à vivre: “Nous sommes nés dans un moment historique de transition, dans lequel restaurer la démocratie était la priorité pour nos parents et d’autres questions à résoudre étaient absolument secondaires. Heureusement, les nouvelles générations sont nées dans un environnement plus critique, plus flexible et plus libre et avec plus d’outils de reporting. “Bien qu’il coïncide avec les autres experts en ce que, en communication, les conseils d’administration sont majoritairement composés d’hommes, il envisage un environnement dans lequel les grandes entreprises sont dirigées par des femmes.

La situation en Espagne des femmes dans la haute direction

Toutes les femmes de ce rapport sont un parfait exemple pour se rendre compte que le plafond de verre a été brisé ou, du moins, qu’il a réussi à le faire un écart puissant. RTVE, présidé par Rosa María Mateo, ou la Television Academy avec María Casado, sont également d’autres représentants.

Ils sont également une clé pour ouvrir la porte à d’autres femmes, car, comme le souligne Caffarel, plus il y a de femmes dans les grandes entreprises, plus il y aura de postes à responsabilité, car elles sont “plus sensibles à la question”. “Les hommes, voulant ou non, finissent souvent par reproduire le même système”, dit-il. Selon elle, L’éducation est un outil clé pour contribuer à la cause, quelque chose qui coïncide avec Recarte. La révision des approches de recrutement et l’encouragement du travail flexible sont d’autres mesures également envisagées.

Il y a aussi le cotisation, qui soulèvent des cloques occasionnelles et ne finissent pas de se mettre d’accord avec les experts. 70% des chefs d’entreprise en Espagne les rejettent, car ils sont considérés comme “injustes”. Sonia Martínez, par exemple, les décrit comme “controversées”, tandis que María José se montre en faveur: “C’est un moyen d’améliorer la visibilité”, soutient-il.

Bref, Gema R. Neira, directeur du développement chez Bambú Producciones, a une chose claire: “Nous devons dire à nos collègues ce qui nous arrive, car, en ne les vivant pas ou en ne les voyant pas, ils croient qu’ils ne se produisent pas“La sororité est aussi quelque chose que récitent Recarte et Rodríguez. Et la servante va maintenant apporter sa propre contribution: croyez-le plus. Comme Caffarel le manie bien,” nous sommes tout aussi qualifiés pour occuper des postes de commandement que des hommes “, donc, fermant le cercle qui a commencé par une citation de Valcárcel, s’est terminée par celle d’Emily Dickinson: “Nous ignorons notre vraie stature jusqu’à ce que nous nous tenions“A toutes les femmes qui l’ont fait pour celles qui évoluent encore sur un sol gluant: Merci.

Pour le lecteur

Ce rapport a été préparé grâce à la participation spéciale et expresse de Marias Recarte et Carmen Caffarel.

Marias Recarte

Marias Recarte

Journaliste avec plus de 20 ans d’expérience à la télévision. En janvier 2017, elle rejoint 93 Meters en tant que directrice de contenu où elle alterne les tâches de responsable du département stratégie et de nouveaux projets avec la production exécutive de productions nationales et internationales telles que ‘El Palmar de Troya’, ‘Espías’ ou ‘Clandestino España “. Au sein de la société de production, il a également réalisé des séries documentaires telles que «The search» ou «Strait». Avant de rejoindre l’équipe de 93 mètres, elle a travaillé pendant plusieurs années en tant que directrice générale et productrice exécutive dans certaines des entreprises les plus pertinentes du secteur audiovisuel comme Warner Bros. ITP, (directeur du contenu) Eyeworks TV, (directeur du contenu) ou Bambú Producciones (PDG), où il a également lancé de nouveaux domaines du divertissement, du documentaire et du factuel.

Carmen Caffarel

Carmen Caffarel

Cum laude PhD en linguistique hispanique, La carrière de Carmen Caffarel marche entre le conseil d’administration et l’enseignement. En 1988, il a commencé sa carrière dans le corps enseignant à la tête de l’Université Complutense de Madrid, qu’il a quitté en 2000 pour rejoindre l’Université Rey Juan Carlos. Leurs années d’enseignement les combinent avec des postes élevés, parmi lesquels se détache la direction générale de RTVE, poste dans lequel il est désigné en 2004. Elle reste dans l’entité publique jusqu’en 2007, année où elle devient directrice de l’Institut Cervantes. De 2016 à 2018, il fait partie du conseil d’administration de Radio Televisión de Madrid.

En outre, il a eu les déclarations du débat de l’Académie de la télévision sur “Le leadership féminin: le défi d’être directive à la télévision”, qui a été modéré par son propre président, Maria mariée, et avec la participation de:

María José Rodríguez, Sonia Martínez, Elena Sánchez, María Casado, Almudena Ledo, Macarena Rey et Gema R. Neira

-Elena Sánchez, secrétaire général de RTVE Corporation et président de l’observatoire de l’égalité RTVE

-Sonia Martínez, directeur éditorial des Atresmedia Studios

-Almudena Ledo, directeur général de COSMO et président de CONECTA

-Macarena Rey, PDG de Shine Iberia

-Gema R. Neira. directeur du développement de Bambú Producciones

-María José Rodríguez Pérez, gestionnaire de contenu # 0 et propre production

Image de couverture: Alba Fernández Arce

