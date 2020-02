Quand les films manquants arrivent-ils à Disney + aux États-Unis?

De nombreux films ne sont pas disponibles sur Disney + aux États-Unis, en raison de contrats existants avec des sociétés comme Netflix, Starz et HBO. Les choses peuvent varier d’un pays à l’autre.

Voici une liste de tout ce que nous savoir qui arrive sur Disney +, qui est actuellement disponible sur une autre plateforme:

Adventures In Babysitting – 1er juin 2021

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day – 5 novembre 2020

Ant-Man et la guêpe – 29 juillet 2020 (Netflix)

Avengers: Infinity War – 25 juin 2020 (Netflix)

La Belle et la Bête (2017) – 1er octobre 2020

Histoires du coucher – 5 mars 2020

Beverley Hills Chihuahua – 1er octobre 2020

Beverley Hills Chihuahua 2 – 1 août. 2021

Beverley Hills Chihuahua 3-1 août 2021

The Big Green – 1er juillet 2020 (HBO)

Black Panther – 4 mars 2020 (Netflix)

The Boys – 22 mai 2020

Christopher Robin – 5 septembre 2020 (Netflix)

Cendrillon – 1er septembre 2020 (HBO)

The Mighty Ducks – 1er juillet 2020 (HBO)

D2 – 1er janvier 2021

D3 – 1er janvier 2021

Le chant de Noël – 6 novembre 2020

Frankenweenie – 1er avril 2020 (Starz)

G-Force – 15 mars 2020

George of the Jungle – 1 mai 2020 (HBO)

Homeward Bound – The Incredible Journey – 1 mai 2020 (HBO)

Homeward Bound 2 – 1 mai 2020

Indestructibles 2-30 juillet 2020 (Netflix)

Into The Woods – 28 novembre 2020 (Starz)

John Carter – 2 mai 2020

The Jungle Book (2016) – 30 mai 2021

The Last Song – 1 avril 2020

The Lone Ranger – 30 avril 2021 (Starz)

Maléfique – 1er octobre 2020

Mars a besoin de mamans – 1 avril 2020

Marvel – Hulk Iron Man Heroes United – 16 février 2020 (Netflix)

Retour de Mary Poppins – 9 janvier 2021 (Netflix)

Le grand film de Max Keeble – 1 décembre 2020

McFarland USA – 23 octobre 2021

Opus de M. Holland – 1er octobre 2020

M. Magoo – 1er novembre 2020

Trésor national – 30 avril 2020

Casse-Noisette et les quatre royaumes – 28 novembre 2020 (Netflix)

Océans – 19 septembre 2020

La vie étrange de Timothy Green – 1 avril 2020

Pirate Fairy – 15 juin 2020

Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent rien – 2 décembre 2020

L’histoire Pixar – 18 novembre 2021

Avions – 5 novembre 2020

Avions – Incendie et sauvetage – 5 novembre 2020

Prince Of Persia – 5 août 2020

Bal – 1 avril 2020

Race To Witch Mountain – 1er juillet 2020

Ralph brise l’Internet -11 décembre 2020 (Netflix)

Santa Buddies – 1er novembre 2021

Santa Paws – 1er octobre 2021

Sky High – 1er décembre 2020

Solo: A Star Wars Story – 9 juillet 2020 (Netflix)

Sorcerers Apprentice – 30 octobre 2020 (Starz)

Space Buddies – 1er novembre 2021

Spooky Buddies – 1er septembre 2021

Tarzan – 23 juin 2020

Tarzan 2 – 23 juin 2020

Tomorrowland – 1er septembre 2021

Tinker Bell et la légende de la NeverBeast – 17 mai 2021

Treasure Buddies – 1er août 2021

Underdog – 1 août 2021

Walt et El Grumpo – 9 juin 2020

Wrinkle In Time – 25 mars 2020 (Netflix)

You Again – 1er février 2021

