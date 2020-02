Quand les saisons 12 et 13 de Heartland seront-elles sur Netflix?

La saison 12 de Heartland a maintenant été diffusée sur CBC et la saison 13 est renouvelée et devrait être diffusée en 2020 sur le réseau canadien. Mais quand la saison 12 et la saison 13 de Heartland seront-elles sur Netflix? Voyons maintenant le calendrier des versions.

Netflix, dans certaines régions de toute façon, a été extrêmement lent à obtenir de nouvelles saisons de Heartland. Les États-Unis, en particulier, accusent généralement un retard de 1 à 2 saisons à la fois. La saison 10 a été ajoutée à Netflix aux États-Unis en août 2018, la saison 11 arrivant le 1er août 2019.

Il y a un tas de raisons pour lesquelles Heartland devrait être sur votre liste de surveillance, mais si ce n’est pas déjà fait, voici un petit avant-goût de ce qui vous manque. L’histoire est basée sur une série de livres de Lauren Brooke qui suit deux sœurs et leur grand-père qui s’occupent d’un ranch. Il présente les meilleures parties du travail et le paysage en constante évolution de la gestion d’un ranch.

L’émission provient de CBC au Canada qui distribue bon nombre de leurs émissions sur Netflix avec certaines sous la bannière Originals telles que Workin ’Moms et Schitt’s Creek.

La saison 12 de Heartland a été diffusée sur CBC entre janvier 2019 et avril 2019 et la saison 13 a ensuite chuté entre septembre 2019 et novembre 2019. Une quatorzième saison est actuellement en cours depuis janvier 2020.

Quand la saison 12 de Heartland sera-t-elle sur Netflix?

La saison 12 a déjà été diffusée sur CBC au Canada et est déjà disponible dans la plupart des régions Netflix.

Les États-Unis, cependant, n’en font pas partie. Nous nous attendons actuellement à ce que les États-Unis obtiennent S12 dans leur créneau régulier d’août 2020.

La raison pour laquelle les États-Unis sont si en retard est probablement due à l’accord de licence que Netlfix a conclu avec CBC. Ce n’est pas trop différent des goûts de The Walking Dead ayant une version annuelle fixe sur Netflix.

Si vous ne pouvez pas attendre, certains sont sortis et ont acheté la nouvelle série via la vidéo à la demande ou des coffrets.

Quand la saison 13 de Heartland sera-t-elle sur Netflix?

Tout comme Netflix au Royaume-Uni qui sera la première région à l’extérieur du Canada à obtenir Heartland. La saison 13 est actuellement prévue sur Netflix le 1er mars 2020.

Les États-Unis seront probablement le dernier pays à avoir la saison 13 de Heartland sans qu’elle ne soit disponible jusqu’en août 2021 au plus tôt.

Attendez-vous plus de saisons de Heartland sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.