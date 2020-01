«Quand l’espoir appelle» de Hallmark obtient une série de livres dérivés

La série dérivée de Hallmark’s When Calls the Heart When Hope Calls obtient sa propre retombée. Le premier d’une nouvelle série de livres mettant en vedette les personnages de la série sortira en rayon en 2020. Il sera écrit par l’auteur de When Calls the Heart, Janette Oke, et sa fille Laurel Oke Logan.

Le premier livre «When Hope Calls» sortira en mai 2020

Jocelyn Hudon et Morgan Kohan dansWhen Hope Calls | © 2019 Crown Media United States LLC / Photographe: Shane Mahood

Unyielding Hope, le premier d’une série prévue de livres When Hope Calls, devrait sortir en mai 2020. Le livre en dira plus sur l’histoire de Lillian et Grace, deux sœurs orphelines qui se réunissent pour fonder un orphelinat au Canada au début du 20e siècle. Il est actuellement disponible en précommande sur Amazon.

Voici comment l’éditeur Bethany House décrit le livre à venir:

Lillian Walsh a déjà souffert plus que la plupart. Après le décès de sa sœur et de ses parents biologiques lorsqu’elle était plus jeune, et maintenant la mort récente de sa mère adoptive, Lillian a du mal à comprendre pourquoi Dieu lui permettrait de perdre tant. Pourtant, son père adoptif semble prêt à partir, embarquant dans leur maison pour entreprendre une visite prolongée dans son pays de Galles natal.

Ensuite, un avocat arrive à leur porte avec des nouvelles qui bouleversent encore la vie de Lillian. Elle a hérité d’un petit domaine de ses parents biologiques et, plus choquant encore, sa jeune sœur Grace est probablement en vie. Lillian se précipite pour retrouver sa sœur, malgré la crainte de ne pas pouvoir rétablir une connexion.

Lorsque les deux sœurs se rencontrent, Grace n’est pas ce à quoi Lillian s’attendait – elle est pleine d’exubérance et de grands rêves malgré son éducation dans des circonstances difficiles. Lillian peut-elle mettre de côté ses propres plans pour rejoindre sa sœur dans une aventure qui les changera sûrement tous les deux?

Unyielding Hope sera le premier d’une série de trois livres When Hope Calls, a rapporté International Business Times en septembre 2019. Les romans compagnons exploreront des histoires que nous n’avons pas encore vues dans la série Hallmark Movies Now.

Oke est également l’auteur de six romans de la série Canadian West, qui ont inspiré When Calls the Heart. Elle et sa fille sont également les auteurs de trois livres de la série Return to the Canadian West, une série complémentaire de la WCTH.

Y aura-t-il une saison 2 de «When Hope Calls»?

Les nouvelles du prochain roman seront de la musique aux oreilles des fans de When Hope Calls, qui n’ont pas encore entendu si la série sera renouvelée pour une deuxième saison. L’émission était la première incursion de Hallmark dans le contenu en streaming uniquement, un fait qui a frustré certains téléspectateurs, qui étaient ennuyés de devoir payer pour un autre abonnement afin de voir les épisodes.

Hallmark n’a publié aucun numéro d’audience spécifique pour l’émission, qui met en vedette Morgan Kohan dans le rôle de Lillian et Jocelyn Hudon dans le rôle de Grace. Mais le réseau a déclaré dans un communiqué de presse de septembre 2019 que la série avait des inscriptions à Hallmark Movies Now «en plein essor».

Sur Instagram, les fans implorent le retour de l’émission, affirmant qu’ils ont besoin de voir plus de l’histoire de Grace et Lillian.

«Un si grand spectacle! «Pour une saison 2», a commenté un fan.

Quand Hope Calls Saison 1 est actuellement en streaming sur Hallmark Movies Now.