Quand Netflix abandonnera-t-il la saison 2?

Netflix a à peu près couru l’été 2019 avec sa collection de hits non-stop. De cette cache de joyaux, les fans ont rattrapé Stranger Things, sont tombés amoureux de Lucifer et ont fait un tour passionnant avec Money Heist.

Niché dans ce lot de bonté estivale était également Dead to Me, qui met en vedette Christina Applegate et Linda Cardellini. Mai, juin et juillet se sont transformés en semaines de fêtes frénétiques.

La saison 1 de la série a obtenu des notes élevées des critiques et

les fans et les téléspectateurs veulent savoir quand s’attendre à la prochaine tranche. Génial

nouvelles! Netflix diffuse plus d’épisodes plus tôt que vous ne le pensez.

Où les choses se sont arrêtées dans la saison 1 de «Dead to Me»

Jen d’Applegate a fait basculer son monde une fois que Judy a révélé sa trahison. Après que les deux se soient liés d’amitié par le biais de leur groupe de soutien au deuil, Jen s’est finalement autorisée à être moins épineuse et un peu vulnérable.

En Judy, elle pensait avoir trouvé quelqu’un qui la comprenait,

et pour Judy, le lien a servi de substitut à sa solitude. Elle aussi

pleurant la perte de son fiancé, Steve (joué par James Marsden). La torsion était

qu’ils ont rompu.

Ce lien a été brisé lorsque Judy a admis non seulement qu’elle s’était intentionnellement liée d’amitié avec Jen, mais qu’elle l’avait fait par culpabilité. Elle conduisait la voiture qui a tué le mari de Jen, Ted.

À la fin de la saison 1, Jen a expulsé Judy de sa maison d’hôtes, Judy a remis Steve aux autorités pour blanchiment d’argent, et ce dernier s’est rendu chez Jen pour chercher Judy.

Après que Steve ait admis être dans la voiture la nuit où Ted était

tué, Steve a fini la piscine avec un coup de feu dans la poitrine. Jen a appelé Judy

de l’aide et les femmes étaient de nouveau réunies.

La saison 2 de «Dead to Me» arrive en mai

Parmi les offres de mai de Netflix se trouve la saison 2 de Dead to Me,

devrait arriver sur la plate-forme le 8 mai. Jen et Judy devront faire face à

La mort de Steve, que faire de son corps et se couvrir de mensonges.

Selon la description officielle de Netflix, les enjeux sont

haute.

“Ramasser dans le

les conséquences de cette arrière-cour sanglante révèlent, la paire irrépressible une fois de plus

du mal à garder leurs secrets enfouis. Avec un nouveau visiteur surprenant en ville

et le détective Perez (Diana Maria Riva) sur leurs talons, Jen et Judy prennent

des mesures drastiques pour protéger leurs proches et les uns les autres – peu importe le

Coût.”

Ce que les téléspectateurs peuvent attendre de la saison 2

Lors d’une interview avec The

Hollywood Reporter en novembre, Cardellini a déclaré que les téléspectateurs devraient

attendez-vous à l’inattendu.

«Il y a définitivement

va être plus de secrets et plus de rebondissements, donc nous pouvons compter sur cela – je

savait qu’il y avait une torsion dans le premier épisode quand j’ai lu la première saison, mais je

ne savait pas comment serait chaque épisode, que la série tournerait et se tordrait

la saison a continué. Donc, je suis vraiment excité à ce sujet. ”

La showrunner Liz Feldman n’a pas beaucoup révélé la direction de la série, mais elle a déclaré à Thrillist que les rôles de Jen et Judy étaient inversés.

“Au lieu que ce soit Judy qui a un secret, maintenant ils ont un secret ensemble.” Il y a aussi une rumeur selon laquelle Jen n’est pas celui qui a tiré sur Steve. Plongez dans Dead to Me le 8 mai.