Quand Noughts and Crosses est-il réglé? En quelle année se déroule le drame de la BBC? – HITC

Noughts and Crosses sur BBC One peut se dérouler à Londres mais ce n’est pas le Londres que nous connaissons.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si certains événements clés de notre histoire étaient modifiés?

Serions-nous tous en train de parler allemand si les deux guerres mondiales se terminaient différemment? À quoi ressemblerait la Grande-Bretagne si les Romains ne partaient jamais?

Il est extrêmement fascinant d’y penser, mais le plus souvent, nous n’obtenons jamais de réponse à ces questions.

Pour la série Noughts and Crosses de la BBC, cependant, les téléspectateurs se posent une question différente, à laquelle la série s’efforce en fait de répondre.

Noughts and Crosses sur BBC One

Noughts and Crosses, basé sur la nouvelle série du même nom de Malorie Blackman, demande à quoi ressemblerait la Grande-Bretagne si des colons africains s’installaient en Europe plutôt que des colons européens s’installant en Afrique?

La réponse est une société qui reflète presque celle observée en Afrique du Sud pendant l’apartheid.

La population est divisée, divisée en deux groupes. Les croix (les Noirs) et les noughts (les Blancs) et ce sont ces derniers qui sont traités comme la sous-classe de la série, inversant les rôles que nous avons vus à travers l’histoire.

Au milieu de tout cela, deux personnages de Roméo et Juliette, Callum et Sephy, un néant et une croix qui tombent amoureux malgré l’existence d’un million et une de lois pour empêcher cela.

Quand Noughts and Crosses est-il réglé?

La série télévisée Noughts and Crosses se déroule actuellement dans la Grande-Bretagne du 21e siècle, bien que ce ne soit pas la Grande-Bretagne que nous connaissons, car un certain nombre d’événements historiques ont été modifiés pour nous donner le cadre légèrement dystopique de l’émission.

Le cadre moderne de la série télévisée est en fait un changement par rapport aux romans de Malorie Blackman qui se déroulent dans les années 1960, 70 et 80.

Quels événements passés ont été modifiés?

La prémisse des romans et des séries télévisées vient du fait que l’histoire a été réécrite.

Plutôt que de laisser des Européens s’installer en Afrique, Noughts and Crosses pose la question de savoir ce qui se passerait si des Africains venaient s’installer en Europe.

En conséquence, dans Noughts and Crosses, la culture britannique a également été influencée par environ 700 ans de culture africaine, créant la dystopie fictive que nous voyons dans le roman et la série télévisée.

Noughts and Crosses continue sur BBC One le jeudi soir à 21h jusqu’à la diffusion de l’épisode final le 9 avril. Alternativement, les fans peuvent diffuser les six épisodes maintenant sur BBC iPlayer.

