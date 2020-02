“Quand nous nous endormons, où allons-nous?”: Billie Eilish crée des cauchemars avec son art

Je suis sûr qu’un site intitulé Bloody Disgusting est le dernier endroit où vous vous attendez à voir une méga-star de 18 ans Billie Eilish dont on parle. La chanteuse a récemment décroché plusieurs Grammys, une reprise de Vogue, et elle a déjà un album le plus vendu. Chers fans d’horreur, ne vous inquiétez pas. Je suis ici pour vous présenter un côté de Billie Eilish que vous ne connaissez peut-être même pas.

Si l’on devait simplement écouter quelques-unes de ses chansons, elles entendraient des paroles intéressantes, un rythme funky ou deux, et peut-être une chanson qui sonne un peu énervante. Mais au-delà de cela, beaucoup de gens ne savent pas jusqu’où Billie plonge dans le genre le plus terrifiant de tous.

Dans une interview avec Pop Buzz, Billie Eilish a expliqué qu’elle aimait “histoire d’horreur américaine»(En particulier le personnage de Tate de« Murder House ») et sur Instagram, elle a même cité la puissance de genre de Jennifer Kent Le Babadook comme inspiration pour son premier album “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?” Un article dans le journal étudiant The Vermillion a classé la musique de Billie comme faisant partie du genre “Horror-pop” parmi les goûts de “Thriller” et “Monster Mash”.

Tout de la pochette d’album de Billie, des animations sur écran de scène, des vidéos musicales et des marchandises évoque l’ADN du genre horreur. Certains peuvent même considérer certains de ses clips comme de courts films d’horreur. Dans cet article, je vais détailler bon nombre des aspects les plus obsédants de la carrière impressionnante de Billie jusqu’à présent.

Vidéos musicales

Comme je l’ai mentionné précédemment, presque tous les clips de Billie peuvent passer pour des courts métrages. Ils racontent souvent des histoires obsédantes et émouvantes, en plus du montage musical.

Peut-être la plus terrifiante des créations de Billie, “enterrer un ami” suit la jeune chanteuse alors qu’elle est tourmentée par les terreurs nocturnes et ce qui semble être une possession démoniaque.

Michael Chaves, qui a dirigé The Curse of La Llorona et le prochain The Conjuring 3, a été amené à diriger ce projet, et son talent de genre est extrêmement évident tout au long. Il y a une pléthore de plans / séquences troublants, dont l’un de Billie chantant étrangement sous un lit avec des yeux sombres, injecté avec plusieurs aiguilles et flottant même dans un couloir terrifiant et vide. La chanson elle-même est également assez sombre et intense avec de fortes baisses dans le rythme et des paroles obsédantes.

Au début, écoutez «quand la fête est finie» ne semble pas très effrayant; au contraire, il se révèle extrêmement solennel et angélique. Tout cela change lorsqu’il est associé aux visuels troublants du clip vidéo correspondant.

Dans ce qui semble être une seule prise sans couture, le chanteur est montré en train de boire un liquide noir d’encre tout en étant assis dans une pièce d’un blanc éclatant. Au fur et à mesure que la chanson progresse, le liquide noir commence à suinter de ses paupières, obscurcissant ses blancs avec une obscurité noire. La substance coule sur son visage alors qu’elle chante la chanson sombre. Billie a même révélé que le liquide était pratique et lui avait en fait coulé dans les yeux.

Dans ce qui est visuellement mis en scène pour être une continuation directe de l’histoire dans «enterrer un ami», la vidéo pour «toutes les bonnes filles vont en enfer» présente Billie qui grandit des ailes de démon menaçantes tout en étant recouverte d’huile noire lisse. Billie ailée rôde dans une rue vide alors que la banlieue autour d’elle s’enflamme.

Travailler avec le réalisateur Rich Lee, Billie se propose de transmettre un message sur les dangers du changement climatique à l’aide de visuels cauchemardesques. De plus, la chanson obsédante figure en fait dans la bande-annonce du prochain film d’horreur Saint Maud (vous pouvez lire la critique de BD ici).

La chanson «tu devrais me voir dans une couronne» présente en fait deux homologues visuels, l’un étant animé, et l’autre avec Billie dans le rôle principal encore une fois. Cette dernière est l’une des vidéos les plus notoires de Billie dans laquelle elle s’assied calmement sur une chaise alors que plusieurs araignées rampent sur et autour de son visage. La piste intense et légèrement sombre fonctionne à merveille avec son apparence recouverte d’araignée froide comme la pierre. Les araignées sont 100% réelles, ce qui rend encore plus terrifiant.

L’autre vidéo, créée par Takashi Murakami, est un rêve de fièvre animée mettant en scène une Billie géante dansant dans une ville futuriste. Au milieu de la vidéo, les choses deviennent super cool alors que l’animation de Billie se transforme en un hybride humain / araignée / zombie géant qui efface la ville et ses habitants. À un moment donné, le cou de la créature s’étend, balançant le visage ressemblant à un crâne à l’écran. C’est quelque chose qui vient directement d’un film de Tim Burton. Cette chanson est également présentée dans l’épisode 9 de la nouvelle série d’horreur de Netflix “Locke et Key. “

La vidéo pour «otage» est plus mystérieuse qu’effrayante, du moins au début. Ce qui commence comme une danse magnifiquement chorégraphiée entre deux personnes vêtues de blanc (Billie étant l’une d’entre elles) a finalement pour résultat que l’une d’entre elles est attaquée par des extensions fantomatiques du mur et du plafond habillés. Le cadre de la vidéo est complètement baigné de blanc, amplifiant l’isolement vide dans lequel les personnages sont coincés. À mon avis, la vidéo transmet de fortes vibrations d’asile / d’hôpital. Ils ont même l’air de porter tous les deux une robe d’hôpital.

Alors que Billie allume le danseur adverse, les murs se tendent et le tirent dans toutes les directions. Un coup le montre même étouffant sous le tissu dans une agonie fantomatique.

Le tout dernier clip de Billie Eilish «Tout ce que je voulais», développé et édité par John Paul Horstmann, est subtil mais profondément énervant et émotionnel. Billie a déclaré que la chanson elle-même est une ode à son frère Finneas qui l’a aidée à développer sa carrière depuis le début. La vidéo montre Billie conduisant dans une rue la nuit avec son frère assis silencieusement à côté d’elle. Elle continue de se concentrer uniquement sur la route tout en chantant la piste étrange. Vers la fin de la vidéo, les choses prennent un tour sombre typique d’Eilish. Billie conduit la voiture directement sur une plage et continue d’accélérer à l’approche de l’océan. Sans perdre un instant, la voiture du duo plonge dans les profondeurs. Elle continue de chanter alors que la voiture flotte plus profondément dans les profondeurs de l’océan.

La séquence finale montre son frère et elle se saisissant les mains tandis que l’eau se déverse dans la voiture, scellant leur tombe aquatique.

Les performances

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de vidéos de haute qualité des performances de la tournée de Billie (qui présentent plusieurs graphiques vidéo troublants), ses productions sur scène télévisées enregistrées par des professionnels ont continué de donner un coup de fouet.

Dans une performance de «enterrer un ami» sur Jimmy Kimmel Live !, Billie commence la piste debout au milieu d’un paysage brumeux. Au fur et à mesure que le rythme s’accélère, les lumières commencent à clignoter, illuminant le brouillard épais en rafales rapides. Alors que Billie se rapproche du milieu de la chanson, une feuille blanche fantomatique est évoquée avec le mouvement de sa main. Il couvre le groupe derrière elle alors que le brouillard continue de couler à ses pieds. Alors que Billie livre la signature «Je veux me terminer», elle se contorsionne en arrière tandis que le rythme s’intensifie. La silhouette d’une grande créature aux longs bras s’élève étrangement sur le drap blanc derrière elle.

Des griffes maigres et un chapeau haut de forme carré font allusion à cette créature fortement inspirée de The Babadook.

Billie commence cette performance «Saturday Night Live» debout dans une petite section d’une station. En quelques minutes, elle déconcerte déjà le public en marchant lentement sur les côtés du mur. Elle continue la performance en rampant jusqu’au plafond. Les lumières clignotent alors que le rythme baisse dans une séquence qui s’intègre parfaitement à la maison dans la «Tour de la terreur» de Disney.

Billie passe la prochaine partie de la performance à chanter à l’envers alors que l’ascenseur commence à clignoter en rouge. C’est super troublant et carrément cool. Une vidéo dans les coulisses révèle la scène tournante et le processus de la caméra qui ont aidé à obtenir cet effet effrayant.

Comme vous pouvez le voir, la star montante a certainement beaucoup à dire et beaucoup de cauchemars à créer. Nous ne savons pas grand-chose de ce qui attend Eilish, mais nous savons qu’elle interprétera la nouvelle chanson thème du prochain film de Bond «No Time to Die».

Espérons que Billie continue à évoquer des images effrayantes et peut-être qu’un jour elle pourra appliquer sa vision unique à un projet d’horreur à grande échelle. Cela semble naturel. Et nous attendrons.