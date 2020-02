Quand “Onward” de Pixar arrive-t-il à Disney +?

Le plus récent film d’animation de Pixar, «Onward» arrive dans les cinémas aux États-Unis le 6 mars et raconte l’histoire de deux frères elfes adolescents, Ian et Barley Lightfoot, partez en voyage pour découvrir s’il reste encore un peu de magie pour passer un dernier jour avec leur père, décédé quand ils étaient trop jeunes pour se souvenir de lui.

Donc, si vous prévoyez d’attendre “Onward” pour sortir avec Disney +, souvenez-vous que comme avec tous les films de Walt Disney Studios, ils se dirigeront vers Disney + une fois qu’ils auront terminé leur sortie en salle et qu’ils auront été diffusés sur des formats vidéo personnels tels que DVD, Blu-Ray et numérique.

Voici un aperçu du temps qu’il a fallu à ces films pour passer de la sortie en salles à Disney + aux États-Unis:

Captain Marvel – 249 jours

Dumbo – 228 jours

Avengers: Endgame – 200 jours

Aladdin – 225 jours

Le Roi Lion – 193 jours

Toy Story 4-229 jours

Cela signifie qu’il faudra environ 6 mois ou 200 jours avant que “Onward” soit ajouté à Disney +, ce qui signifie qu’il sera probablement disponible sur Disney + en septembre voire en octobre 2020. Et cela peut également varier dans certains pays, car les dates de sortie sont souvent légèrement différentes pour Disney + et pour les sorties en salles.

Donc, si vous êtes pressé de voir “Onward”, vous voudrez peut-être le voir au cinéma en mars.

Êtes-vous enthousiasmé par “Onward” de Pixar?

