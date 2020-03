Roswell, Nouveau-Mexique, a été l’un des nouveaux débuts de The CW en 2018. Le drame romantique reviendra bientôt à The CW pour la saison 2 et arrivera sur Netflix peu après la sortie de son dernier épisode. Voici un guide pour savoir quand il sera sur Netflix et dans quelles régions il sera disponible.

Avec presque tous les spectacles de The CW de l’année dernière, Roswell, au Nouveau-Mexique, a obtenu un deuxième renouvellement de saison. Cela comprend également les goûts de All American renouvelé pour la saison 2 ainsi que l’ensemble de Arrowverse, Riverdale et certains des autres spectacles. C’est à l’exception d’iZombie, Jane the Virgin et Crazy Ex-Girlfriend qui ont pris fin cette année.

Roswell, Nouveau-Mexique est une adaptation télévisée de la série de livres du même nom. La série est une série romance / science-fiction qui voit des extraterrestres vivre parmi les humains.

Quand Roswell, New Mexico Saison 2 sera-t-elle de retour sur The CW?

La série est revenue à The CW le 16 mars et est actuellement prévue pour 13 épisodes. Cela signifie à peu près que la saison 2 se terminera sur The CW le 8 juin 2020.

Quand Roswell, New Mexico saison 2 sera-t-elle sur Netflix?

Netflix aux États-Unis obtient toujours de nouvelles versions de The CW huit jours après sa sortie finale. Avec cela qui aura lieu le 8 juin, nous nous attendons actuellement à ce que la saison 2 de Roswell, au Nouveau-Mexique, soit sur Netflix à la mi-juin 2020 et des ajustements mineurs mis à part, notre meilleure estimation est le 16 juin 2020.

Les titres CW ne quitteront-ils pas Netflix?

Sorte de. L’accord de sortie global de CW et Netflix a pris fin en 2019, mais toutes les émissions existantes sur Netflix ont été converties en ce que l’on appelle les contrats hérités. Cela signifie que tant que de nouvelles saisons continueront à être publiées, Netflix pourra continuer à obtenir les nouvelles saisons.

Une fois les émissions terminées, elles partiront probablement dans quelques années, puis déménageront probablement dans leur nouvelle maison sur HBO Max.

Est-ce que Rosewell, Nouveau-Mexique viendra à Netflix dans d’autres régions?

Pour le moment, seul Netflix aux États-Unis transporte Roswell, au Nouveau-Mexique. Au Royaume-Uni, la série n’a pas de support du tout comme c’est le cas dans la plupart des régions.