Quand se déroule The Mandalorian? La nouvelle série télévisée Star Wars apporte cette touche classique à Disney + – HITC

Après des mois d’attente, Disney Plus et The Mandalorian se dirigent vers le Royaume-Uni.

Pour les fans britanniques qui ont attendu patiemment depuis novembre – et qui ne se sont pas tournés vers les moyens de regarder en dessous – Le Mandalorian et le nouveau service de streaming Disney + sont enfin là!

Ce moment a été très attendu par les fans de Star Wars, car c’est la première fois qu’une émission de télévision Star Wars en direct est produite et si les critiques aux États-Unis se passent, cela vaut la peine d’attendre. Surtout pour un certain extraterrestre vert qui fait une apparition.

Mais avant de regarder, il y a un détail crucial que les fans devront connaître. Quand se déroule The Mandalorian?

Le Mandalorien sur Disney +

Le Mandalorian, arrivé sur Disney + aux États-Unis le 12 novembre 2019, raconte l’histoire d’un seul chasseur de primes, connu uniquement sous le nom de Mando.

Nous suivons Mando alors qu’il entreprend un certain nombre de primes simplement pour gagner sa vie, mais les choses s’accélèrent rapidement lorsqu’il se voit offrir un emploi par un client mystérieux et menaçant.

La série emmène Star Wars sur la voie de l’espace-western et se penche également sur le genre des samouraïs japonais, ramenant bel et bien The Mandalorian aux racines de Star Wars.

Quand se déroule The Mandalorian?

Le Mandalorien se déroule environ cinq ans après les événements du Retour des Jedi, en l’an 9 ABY.

La galaxie est dans le chaos. Sans l’oppression de l’Empire, les gangs criminels se déchaînent et tous les vestiges de l’ancien Empire sont forcés de se cacher.

Les Jedi et leurs pouvoirs mystérieux sont retombés dans les royaumes du mythe et de la légende.

C’est là que commence cette histoire de Star Wars.

Quand regarder

Pour les fans britanniques, les deux premiers épisodes de The Mandalorian sont disponibles sur Disney + au lancement, à minuit le 24 mars.

Suite à cela, les épisodes 3 à 8 sortiront chaque semaine le vendredi à 8h jusqu’au 1er mai.

