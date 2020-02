Quand sont les nouveaux épisodes de ‘Love is Blind’ sur Netflix?

Vous cherchez quand de nouveaux épisodes de la nouvelle série de téléréalité Netflix Love is Blind ont frappé Netflix? Voici un calendrier de sortie complet pour la saison 1 de la série des entremetteurs.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Love is Blind est une nouvelle série de téléréalité pour Netflix qui voit les célibataires choisir leur prochaine relation en fonction de leur personnalité alors qu’ils se parlent dans des pièces sombres.

La saison 1 de Love is Blind n’a pas été publiée en même temps sur Netflix et suivra plutôt la tendance récente des nouveaux épisodes publiés chaque semaine. Netflix surnomme Love is Blind un “événement de 3 semaines” qui commence avec les épisodes 1-5 arrivant le 13 février.

Le 13 février (la veille de la Saint-Valentin), Netflix a publié les cinq premiers épisodes.

Les cinq premiers épisodes couvrent l’introduction de la série, les premières dates et bien sûr, se termine par les vacances au Mexique.

Les épisodes 6-9 de Love is Blind arrivent le 20 février

Le prochain «lot» d’épisodes doit sortir dans exactement une semaine des épisodes 1 à 5. La prochaine étape verra nos amants croisés aborder de nombreuses choses avec le point culminant des grands mariages.

L’épisode 6 verra les amoureux rentrer chez eux et emménager ensemble.

L’épisode 7 verra la rencontre des parents respectifs de chaque partenaire.

L’épisode 8 voit les couples faire leurs vœux en vue du grand mariage.

L’épisode 9 couvre les soirées Bachelor et Bachelorette.

L’épisode 10 de Love is Blind arrive le 27 février

L’épisode 10 conclura la première saison avec les grands mariages. Encore une fois, il atterrit un jeudi conformément aux précédentes baisses. Il n’est pas clair si ce sera un épisode prolongé pour le moment, mais étant donné qu’il est en baisse, ce n’est pas hors de question.

Comme pour toutes les versions originales de Netflix, elles chutent à 12h01 PST, 3: 01EST et 8:01 GMT.

Que regarder en attendant

Besoin d’autre chose à regarder en attendant? Netflix a ajouté de nombreuses séries de téléréalité, y compris des faits saillants tels que Dating Around (qui vient d’être renouvelé pour la saison 2), What the Love! et notre série de téléréalité préférée, Tokyo House.

Pendant que vous attendez de nouveaux épisodes, nos amis de RealityTitBit recherchent des informations sur les sujets de la série depuis le tournage. Cela inclut le fait que les hôtes eux-mêmes sont un couple et qu’ils regardent ce qui est arrivé à Lauren et Cameron après que les caméras ont cessé de rouler.