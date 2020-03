Quand «The Bachelorette» commence-t-il en 2020? Les fans ont besoin de la première de la saison 16 pour bientôt

Nous n’avons même pas vu qui choisit Peter Weber dans la finale de The Bachelor Season 24, mais les fans sont prêts à découvrir tout ce que The Bachelorette Season 16 a à offrir. Comme toujours, tout le monde s’attend à ce que la prochaine piste mène la saison la plus dramatique de tous les temps. Mais avec plus d’émissions sortant de la franchise de réalité ABC – comme The Bachelor: Listen to Your Heart – certains téléspectateurs sont inquiets La date de sortie de Bachelorette sera repoussée. Alors, quand commence la Bachelorette en 2020? Le fandom attend «patiemment» que la première commence enfin.

“The Bachelorette” Saison 16 première sortie en 2020

Chris Harrison et Hannah Brown dans «The Bachelorette» | John Fleenor / ABC via .

À ce jour, ABC n’a pas encore révélé la sortie de The Bachelorette Season 16 en 2020. Cela dit, la franchise suit généralement un calendrier. Et bien que The Bachelor: Listen to Your Heart sera diffusé avant The Bachelorette, il semble toujours que la saison 2020 continuera de recevoir son créneau horaire habituel.

Maintenant, The Bachelor: Listen to Your Heart devrait lancer sa première saison le lundi 13 avril – environ un mois après la finale de Weber Bachelor. La nouvelle série diffusera six épisodes en six semaines. Cela signifie que la finale de la saison débutera le lundi 18 mai sans interruption.

Pendant ce temps, The Bachelorette sort généralement en mai. Par exemple, la saison d’Hannah Brown a commencé le 28 mai 2018 et la saison de Becca Kufrin a commencé le 22 mai 2017. Ainsi, même avec l’arrivée de la nouvelle série, The Bachelorette 2020 pourrait commencer à être diffusée le 25 mai. Mais comme toujours, les fans devoir attendre et voir ce que décidera ABC dans les prochains mois.

Quand «The Bachelorette» 2020 commence-t-il à tourner?

Le prochain bachelorette pour 2020 sera officiellement annoncé sur Good Morning America le lundi 2 mars. Mais même ainsi, le roi des spoilers de Bachelor Nation, Reality Steve (Steve Carbone), a révélé quelques détails sur la production de The Bachelorette Season 16.

Le 29 février, Reality Steve a partagé l’enregistrement de la Bachelorette qui commence le vendredi 13 mars. Cela correspond également au calendrier de tournage de la saison de Brown. Le 18 mars 2019, le créateur Mike Fleiss a publié une photo de la célibataire blonde avec l’animateur Chris Harrison le soir de la limousine.

Pendant ce temps, Reality Steve a dévoilé deux lieux de tournage pour la saison 2020 de Bachelorette. Selon le blogueur de la franchise, le casting se rendra à Chattanooga, dans le Tennessee, fin mars. Plus tard, ils s’arrêteront en Islande.

Qui est le bachelorette 2020?

Réunion «La Bachelorette» | John Fleenor via .

Comme mentionné, le plomb de la saison 16 de Bachelorette ne sera pas annoncé avant la diffusion de Good Morning America le 2 mars. Mais, comme prévu, Reality Steve a quelques spoilers sur le nouveau plomb, y compris son identité. Et il semble que la franchise tire un autre Arie Luyendyk Jr. parce qu’elle n’est pas de la saison Weber de The Bachelor.

Le 29 février, Reality Steve a révélé que Clare Crawley deviendrait The Bachelorette en 2020. La joueuse de 38 ans de Sacramento, en Californie, a fait ses débuts à Bachelor Nation au cours de la saison de Juan Pablo Galavis. Elle a été finaliste et s’est finalement retrouvée au Bachelor in Paradise Seasons 1 et 2.

Crawley est retournée en franchise lors des Bachelor Winter Games en 2018 où elle a rencontré Benoit Beauséjour-Savard. La paire ne s’est pas retrouvée ensemble dans l’émission. Cependant, ils se sont reconnectés après la fin du tournage.

Puis lors des Jeux d’hiver du baccalauréat: Le monde raconte tout spécial, Beauséjour-Savard a proposé à Crawley. Elle a accepté, mais le couple s’est séparé après deux mois.

Pour l’instant, les fans de Bachelor Nation doivent attendre que la franchise confirme le prochain bachelorette sur GMA. Mais que Crawley entre ou non dans le rôle, les fans espèrent que la nouvelle saison bouleversera les choses et dépassera toutes les attentes. Alors, voici les lundis de bachelor occupés – et qui sait? Peut-être que nous serons réservés jusqu’à la fin de l’été au paradis.

Lire la suite: “The Bachelor”: Peter Weber donne ses meilleurs choix pour le prochain Bachelorette avant l’annonce officielle