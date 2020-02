Quand “The Call Of The Wild” sera-t-il sur Disney +?

20th Century Studios devrait sortir son premier grand titre de 2020, «The Call of the Wild» dans les cinémas des États-Unis le 20 février.

Adapté du classique littéraire bien-aimé, “The Call of the Wild” raconte à l’écran l’histoire de Buck, un chien au grand cœur dont la vie domestique heureuse est bouleversée lorsqu’il est soudainement déraciné de sa maison californienne et transplanté dans le les étendues sauvages exotiques du Yukon pendant la ruée vers l’or des années 1890. En tant que nouvelle recrue d’une équipe de traîneaux à chiens de livraison de courrier – et plus tard son chef – Buck vit l’aventure d’une vie, trouvant finalement sa vraie place dans le monde et devenant son propre maître.

En tant qu’hybride d’action en direct / d’animation, “The Call of the Wild” utilise des effets visuels et une technologie d’animation de pointe afin de rendre les animaux du film comme des personnages entièrement photoréalistes et émotionnellement authentiques.

“Call of the Wild” est un film parfait pour Disney +, car il a une cote PG, donc s’intègre parfaitement au service de streaming familial, similaire à d’autres grands titres des studios du 20e siècle comme Avatar, Cheaper by the Dozen, Home Alone et d’autres . Le film a également été fortement promu par les propres plateformes de médias sociaux de Disney, indiquant qu’ils estiment qu’il s’agit d’une offre adaptée aux familles.

Et si vous attendez de regarder ce nouveau film de Harrison Ford sur Disney +, vous voudrez peut-être savoir quand vous pourrez le diffuser à la maison, dans le confort de votre foyer.

Malheureusement, selon l’endroit où vous partez, cela va prendre un certain temps, car il existe encore de nombreux contrats de streaming existants avant que Disney n’achète 20th Century Fox. De quoi Disney doit s’acheter ou attendre l’expiration des offres.

Aux États-Unis, HBO a toujours un contrat avec HBO jusqu’en 2022 pour les États-Unis, ce qui signifie qu’il semble se diriger vers HBO Max pendant un certain temps avant de pouvoir apparaître sur Disney +. Et il y a toujours un accord avec Crave au Canada. De tout ce qui signifie qu’il faudra des années avant que «Call of the Wild» puisse être ajouté à Disney + aux États-Unis et au Canada.

Et pour les Disney + en Australie et en Nouvelle-Zélande, la situation du contrat de streaming n’est pas claire non plus. De même, nous ne savons pas encore comment cela sera différent dans les pays européens comme le Royaume-Uni et l’Irlande, qui recevront Disney + à partir de mars, car la plupart des titres récents des studios du 20e siècle ne sont pas disponibles sur un service de streaming.

Dans l’ensemble, il est extrêmement difficile de savoir quand de nouveaux titres des studios du 20e siècle arriveront sur Disney +, car tout se résume aux contrats existants et jusqu’à leur expiration, ce qui prendra encore une année environ.

Jusque-là, si vous voulez aller voir “Call of the Wild”, aller au cinéma ou le louer numériquement plus tard, pourrait être le moyen le plus rapide.

