“ Quand un étranger appelle ”: un remake erroné ou une horreur de la passerelle intéressante?

La relation de la société avec le téléphone a changé au fil des ans. Autrefois un moyen de communication nécessaire, le téléphone est traité comme une nuisance de nos jours. Les appels indésirables, les mauvaises nouvelles et la simple anxiété sociale sont parmi les raisons pour lesquelles nous évitons de répondre. Ainsi, alors que la place du téléphone dans un monde moderne a changé, son but dans l’horreur reste tout sauf le même. Une voix affectée, une menace à peine voilée, le silence de mort, quel que soit l’âge que nous obtenons ou le degré de technologie évolué, rien ne soulève la chair de poule comme un coup de téléphone effrayant.

Aucune légende urbaine ne se sent plus à l’aise dans l’horreur que «La baby-sitter et l’homme à l’étage», une histoire qui remonte aux années 1960. Ce mythe et ses semblables ressemblaient à l’émergence de thrillers téléphoniques comme I Saw What You Did et Midnight Lace. Le Noël noir de Bob Clark est un autre exemple déterminant de l’utilisation de l’appareil à des fins pernicieuses. En 1979, Fred Walton a changé le paysage de l’horreur avec Quand un étranger appelle, un film qui adapte fidèlement la légende urbaine de la «Babysitter». Ce qui a commencé comme un court métrage de 1977 est finalement devenu l’un des révélateurs les plus terrifiants de l’histoire de l’horreur.

Vingt-cinq ans plus tard, Screen Gems a annoncé la recomposition prochaine de When a Stranger Calls. À une époque où les remakes d’horreur étaient courants, cette nouvelle était normale. Les mots n’étaient ni hachés ni gentils quand le 3 février 2006 est arrivé. Dans l’ensemble, les critiques ont trouvé Simon WestRéinvente la routine et est dépourvue de véritables peurs. Le film a été unanimement filmé, puis oublié comme tant d’autres des horreurs de la décennie. Cependant, mettre quelques années entre le passé et maintenant a profité à un certain nombre de films d’horreur. Il y a eu en particulier un revirement important pour les autres remakes comme Black Christmas et Sorority Row. Les films autrefois jugés inutiles sont désormais sous-estimés ou injustement dénigrés rétrospectivement. Mais peut-on en dire autant de When a Stranger Calls?

Tout d’abord, le remake étourdit carrément avec son réglage principal. Le script comprenait une maison d’apparence plus conventionnelle, mais Simon West voulait quelque chose de différent. Quelque chose de moderne. Inspiré par les élégantes maisons en verre / bois d’antan, son équipage a construit la magnifique résidence Mandrakis où le mal se cacherait bientôt. Condamner une fille de 16 ans dans un endroit aussi éloigné est mal avisé de la part de tout parent. Néanmoins, l’aspect idyllique de la maison au bord du lac est naturellement trompeur. Le réalisateur utilise tous les coins et recoins. L’atrium est un ajout curieux qui manifeste le thème de faire entrer l’extérieur. Des couloirs menaçants et obscurs et un assortiment de décor eldritch masqué comme des beaux-arts attendent Jill cette nuit infernale. Grâce à la caméra, c’est comme si la maison était vivante et bien consciente du crime à portée de main.

Bien qu’il puisse sembler être un autre remake opportuniste, When a Stranger Calls se distingue de son matériel d’origine d’une manière qui est passée inaperçue. Avant d’aller plus loin, il faut revoir le film qui a tout déclenché. Presque exactement un an après la sortie d’Halloween, Fred Walton’s When a Stranger Calls a ouvert ses portes dans les salles. Les opinions variaient, mais tout le monde était d’accord sur une chose: le premier acte était un tueur. Dans son premier scénario majeur, Mur de Jake Wade rend hommage tout en partageant sa propre interprétation de l’idée centrale du film original. Il transforme favorablement cette séquence d’ouverture troublante en attraction principale du remake. C’est un choix audacieux, car Walton ne pouvait qu’extirper la terreur d’un récit édifiant dont la force est son immédiateté. Avec toutes les plaintes concernant le virage à gauche du film de 1979, il est sage de supprimer l’histoire secondaire de l’étranger – qui sympathise presque avec un meurtrier. En conséquence, Wall offre la chance de mieux connaître la baby-sitter.

Cette nouvelle Jill (Camilla Belle) connaît une croissance marquée tout au long du remake. Très tôt, elle est à l’école, s’attaquant aux préoccupations des adolescents – elle ne coupe pas le pas, son petit ami (Brian Geraghty) a embrassé quelqu’un d’autre, elle a des ennuis à la maison pour avoir dépassé les minutes de téléphone cellulaire qui lui ont été allouées – ce qui ne plaira pas beaucoup aux téléspectateurs plus âgés. Néanmoins, rendre Jill si individualiste, sans parler de faillible, est la clé de son développement. Elle n’est plus un personnage d’origine dans un conte de feu de camp. La montrer dans son environnement naturel avant de mettre les pieds dans cette sinistre maison est nécessaire. Nous savons maintenant que Jill fera tout son possible pour maintenir son bien-être. Bien sûr, ses crises juvéniles ne concernent pas le public adulte, mais elles en font un protagoniste accessible.

Plus proche des drames criminels de cette époque, le 1979 Quand un étranger appelle n’est pas trop traditionnel en ce qui concerne les slashers de l’âge d’or. Une grande partie du film est consacrée à Charles Durning traquant le tueur fou. En fin de compte, ils sont tous les deux réunis avec la baby-sitter de Carol Kane, qui est soudainement mariée et avec ses deux enfants. Aucun temps n’est passé avec Jill en dehors de ses rencontres malheureuses; elle est ignorée en faveur de l’histoire secondaire de son agresseur. À tout le moins, sa fermeture arrive mieux tard que jamais dans la suite plus efficace de 1993, When a Stranger Calls Back.

Le remake permet à Jill d’avoir plus d’agence sans frotter la nature répugnante de l’étranger. Les plus grands méfaits du fou existent toujours – mais maintenant, Jill participe activement à sa propre survie. Le jeu d’attente chargé de paranoïa est enfin payant pour ceux qui anticipent l’inévitable. Dans une confrontation gratifiante entre Jill et l’homme qui se cache à l’étage, l’expérience de West avec les films d’action est très large. La séquence de poursuite stylisée qui suit est très tendue. L’arrangement et les caractéristiques de la maison sont de mauvais augure et sont tous mis à profit lorsque la baby-sitter repousse son harceleur. C’est un choc stylisé du bien contre le mal où les chocs sont faibles, mais les enjeux sont élevés.

Un fan d’horreur chevronné écrira le remake comme un fluff sans peur. Avec son placage stérile et son plomb de chewing-gum en apparence, cette mise à jour est loin de son prédécesseur granuleux et inconfortable. L’histoire de Fred Walton et Steve Feke en était finalement une sur le fonctionnement interne d’un homme dérangé. Alors que dans le film de Simon West, nous voyageons avec Jill alors qu’elle entre en territoire inconnu. Nous sommes au courant de sa confusion et de ses nombreuses erreurs. Encore une fois, cette Jill n’est pas un personnage irréprochable. Ses erreurs sollicitent une réponse vocale du public, qui sait tous ce que c’est que d’être quelque part, seul et anxieux. Dans l’ensemble, le remake n’a pas la puissance des meilleurs moments de l’original. Au lieu de cela, il répand sa propre peur plus uniformément. Le film de 2006 n’a aucun effet sur les téléspectateurs les plus endurcis, mais il a laissé une impression sur ceux qui se préparent encore au genre.

Si nous pouvons célébrer l’original par ses parties plutôt que par sa somme, le remake mérite la même courtoisie. Le premier film porte une intro à poings blancs qui est devenue son héritage. Pourtant, malgré les performances excitantes et brutes de feu Tony Beckley en tant que méchant, le reste de ce film est mince. La réinvention n’est pas sans défauts: une énergie capricieuse, des intrigues complices et une prémisse débordante marchent tous un thriller par ailleurs fonctionnel pour les fans d’horreur d’entrée de gamme. Le remake When a Stranger Calls ne surpasse pas les points les plus brillants de l’original, mais ce n’est certainement pas la faute cinématographique que tout le monde prétend être non plus.