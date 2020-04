Quand «Uncut Gems» sera-t-il sur Netflix, y compris aux États-Unis?

Uncut Gems était l’un des meilleurs films de 2019. Période. La coproduction avec Netflix publiée aux États-Unis par A24 Pictures a enfin finalisé sa sortie mondiale de Netflix. Quand Uncut Gems sera-t-il sur Netflix dans le monde? Découvrons-le!

Le drame dirigé par Adam Sandler le voit jouer le rôle d’un bijoutier de New York qui passe au-dessus de sa tête après avoir fait une série de paris à enjeux élevés. C’est l’un des rôles les plus sérieux de Sandler à ce jour et il est déjà déterminé à bien faire aux Oscars.

Uncut Gems vient des Safdie Brothers (Benny Safdie et Josh Safdie) qui sont connus pour leurs autres grands titres Good Time, Go Get Some Rosemary et The Black Balloon.

Avant tout, il est important de distinguer la différence entre ce film d’Adam Sandler et les autres au cours des dernières années. A24 publie ce film par opposition à Netflix, ce qui signifie qu’il est à la discrétion de A24.

Pourquoi ce film n’est-il pas couvert par l’accord de sortie d’Adam Sandler?

Netflix a un accord de sortie avec Happy Maddison Productions qui a jusqu’à présent soit publié, soit prévu de sortir neuf films sur Netflix. Ce film est produit par Elara Pictures et IAC Films et simplement casté Adam Sandler.

Quand Uncut Gems sera-t-il sur Netflix en dehors des États-Unis?

Il est important de noter que Netflix transportera absolument des gemmes non coupées en dehors des États-Unis. En septembre 2018, il a été annoncé que Netflix porterait le film à l’international. Il en va de même dans la façon dont Netflix a diffusé des éléments comme Warner Brothers Shaft à l’échelle internationale et, plus récemment, After.

Il s’agit techniquement d’un Netflix Original, mais selon nos quatre types de liste d’origine, il tombe dans le coin de l’exclusivité de la distribution internationale.

En dehors des États-Unis, chaque région a obtenu l’intégralité des gemmes non coupées sur Netflix au 31 janvier 2020.

Quand Uncut Gems sera-t-il sur Netflix aux États-Unis?

La sortie de Uncut Gems aux États-Unis n’a pas encore été confirmée, mais en utilisant des exemples passés, il est probable que Uncut Gems arrivera à Netflix aux États-Unis.

Nous nous attendions à l’origine à ce que le film arrive sur Netflix aux États-Unis quelques années après sa sortie cinématographique comme pour les autres titres A24.

Cependant, le 1er avril (mais pas de blague ici honnête!), Le compte See What’s Next de Netflix a été révélé Uncut Gems se dirigera vers Netflix le 25 mai 2020.

Uncut Gems sera disponible sur Netflix US à partir du 25 mai! https://t.co/bDMX3zL04i

La bonne nouvelle est que d’ici là, un autre film de Safdie Brothers devrait sortir sur Netflix aux États-Unis en février 2020.

Voilà, quand Uncut Gems sera sur Netflix dans le monde entier.