Quand ZOMBIES 2 arrive-t-il à Disney +?

L’une des questions les plus fréquemment posées sur les réseaux sociaux et sur notre groupe Facebook cette semaine a été: «Quand ZOMBIES 2 sera-t-il sur Disney +?».

La bonne nouvelle est que tout le nouveau contenu de Disney Channel arrivera sur Disney +, mais malheureusement, Disney n’a pas encore officiellement annoncé la date à laquelle ZOMBIES 2 sera disponible sur Disney +. En effet, tout le contenu original de Disney Channel diffusé sur la chaîne est exclusif à l’application Disney Channel et DisneyNOW pendant une période limitée.

De nouvelles émissions de Disney Channel arrivent sur Disney +, un mois après que toute la série a été diffusée sur la chaîne. Cependant, Disney ayant déjà publié son calendrier de sortie de mars pour Disney +, qui n’incluait pas ZOMBIES 2.

Les deux films Disney Channel Original de 2019, Kim Possible et Descendants 3 sont sortis sur Disney +. Kim Possible est sorti en février et disponible sur Disney + au lancement, avec Descendants 3 sorti le 2 août 2019, avant de frapper Disney + 6 mois plus tard le 2 février 2020.

Plus tôt ce mois-ci le jour de la Saint-Valentin, Disney Channel a sorti un tout nouveau film original, ZOMBIES 2, qui a attiré 2,46 millions de téléspectateurs pour sa première. Ce qui est la première cote la plus élevée jusqu’ici cette année sur Disney Channel, mais c’est aussi la première la plus basse pour un film Disney Channel. En effet, de nombreux téléspectateurs regardent pendant le rattrapage ou via l’application DisneyNOW. L’autre gros problème est que la chaîne Disney a perdu des millions d’abonnés en raison d’un changement dans les habitudes des téléspectateurs avec la technologie à la demande, c’est pourquoi Disney + a été créé et la chaîne a également connu une forte baisse du nombre d’écoutes depuis le lancement de Disney +.

Encore une fois, Disney n’a pas confirmé la date de sortie de Disney +, mais en se basant sur ce que nous avons vu depuis le lancement de Disney +, si ZOMBIES 2 prend le même temps pour frapper Disney +, cela pourrait être août 2020.

J’espère que cela sera ajouté à Disney + plus tôt, mais il est préférable d’attendre un peu d’attente.

Le premier film ZOMBIES est disponible en streaming sur Disney + maintenant.

Avez-vous hâte de voir ZOMBIES 2?

