Quantité ou qualité? HBO trouve l’équilibre parfait au succès de la mini-série

La mini-série est passée de contenu résiduel à des productions sans lesquelles il serait impossible de comprendre la télévision actuelle, soumis à une dictature de la quantité qui tend à gaspiller la qualité entre médiocrité. À ce stade, Netflix est monté à bord du bus “Speed” et, comme Sandra Bullock, a décidé de ne pas ralentir son rythme vertigineux, pour lequel il a besoin d’une quantité industrielle de carburant sous la forme de rejets constants et à digestion rapide. Dans le cas de HBO, qui, malgré sa nature de télévision traditionnelle, a fait le tour du monde en tant que plate-forme numérique, l’essence apparaît dans un format limité, car elle a doublé son engagement dans la minisérie entre 2019 et 2020. Quelle est la raison de cette croissance accélérée? À une réinvention de l’identité de la prestigieuse chaîne qui, après avoir perdu plusieurs de ses vaches sacrées, a su s’adapter en faisant de l’exception la norme.

Pour HBO, la mini-série est la porte d’entrée de l’abondance, pour pouvoir se vanter d’une programmation qui non seulement ne s’arrête pas, mais se développe, comme votre catalogue de streaming. En pleine ère télévisuelle de pointe, avec des centaines de premières par an, cette augmentation des titres originaux de HBO – sans tenir compte de la dissociation de la marque avec l’arrivée de HBO Max – a une double lecture: celle de la contribution à l’inévitable éclatement de la bulle de production en série et ambition d’évoluer sans perdre l’essence. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur le second, le moins apocalyptique, analysant quelle est la raison de l’intérêt croissant de la chaîne de «Los Soprano» dans la série de ce, apparemment exempté de l’obsession pour l’avenir inhérente au média télévisuel.

Fares Fares et Barry Keoghan dans ‘Tchernobyl’

En même temps que «Veep» et «Game of Thrones» donnaient leur dernier mot, une minisérie a pu briller ou plutôt rayonner de sa propre lumière. Avec ses scripts à retenir et une facture impeccable, “ Tchernobyl ” est devenu l’un des phénomènes télévisuels de 2019 et, en cours de route, dans le paradigme du culte qui peut traîner une mini-série sans prétendre étirer inutilement son histoire. Tout au long de ce printemps génial, Russell T. Davies a également corroboré les avantages du format limité avec ‘Years & Years’, sa vision perverse mais réalisable de l’avenir de notre société erratique. Ces deux chefs-d’œuvre sont déjà de l’histoire du petit écran et des repères pour l’avenir de HBO afin d’élargir son catalogue basé sur la mini-série, qui jusque-là avait joué un rôle plus secondaire et plus ponctuel.

Malgré ce rôle quelque peu secondaire, le prestige que nous associons à HBO est également basé sur ce type de productions, avec «Angels in America» et «Blood Brothers» comme totems les plus évidents, mais, Dans ses efforts pour concrétiser certains projets, jusqu’en 2019, le nombre de mini-séries était limité à un ou deux par an. Des propositions vindicables de ‘Mosaic’ et ‘The Night Of’ au drame profond de ‘Mildred Pierce’, en passant par les intrigues de ‘Open Wounds’ et ‘Big Little Lies’ – dont la nature de la mini-série a été tuée par son propre succès- ou l’échelle épique de «The Pacific»; l’offre était rare mais choquante.

Cependant, les exigences du marché actuel, auxquelles les grandes stars d’Hollywood se sont jointes plus assidûment, ont fait augmenter le contenu des mini-séries, attirant des talents de classe mondiale sans nécessiter un engagement à long terme. De plus, il permet aux créatifs de façonner des histoires fermées dans un environnement beaucoup plus ouvert, dans lequel des écrivains tels que Noah Hawley ou Ryan Murphy alternent des projets avec une liberté incroyable, inimaginable il n’y a pas longtemps. Ainsi, en 2020, nous verrons une douzaine de fictions limitées sur HBO, qui prévoit de devenir le champion de cette cause sur la base de deux piliers: la collaboration internationale et la confiance dans les auteurs établis.

Zoe Kazan dans «Le complot contre l’Amérique»

La contribution européenne

Encore une fois, «Tchernobyl» et «Years & Years» sont l’exemple clair de l’impact positif des coproductions internationales, qui ont conduit HBO à s’associer à des partenaires aussi puissants que Sky ou la BBC. En effet, avec le conglomérat anglais des télécommunications, il maintient un accord de développement prolifique, renouvelé en octobre 2019 après les lancements de “ Tchernobyl ” et de “ Catalina la Grande ”. Certaines des miniséries les plus attrayantes de l’année sont nées de cette association: «Le nouveau pape», suite de «Le jeune pape», à nouveau commandé par le toujours surprenant Paolo Sorrentino; «Le troisième jour», le nouveau travail du créateur de «Utopia», Dennis Kelly, qui emmènera Jude Law et Naomie Harris sur une île irrésistible mais menaçante; et ‘We Are Who We Are’, la première fiction télévisée de Luca Guadagnino (“Appelez-moi par votre nom”), centrée sur un groupe d’adolescents américains basés dans une base militaire en Italie. Tandis que de la confrérie avec la télévision publique britannique émergera le 22 janvier, La réflexion provocatrice de Michaela Coel sur le laxisme du concept de consentement sexuel dans la société contemporaine.

Si ces quatre mini-séries internationales partagent la nature des concepts originaux comme dénominateur commun, les adaptations prévalent parmi les productions 100% américaines de HBO. Le premier arrivé est «The Visitor», développé par Richard Price (‘La nuit de’) d’après l’œuvre éponyme de Stephen King, qui avec ses mystères impossibles et un casting dirigé par Ben Mendelsohn et Cynthia Erivo a commencé l’année avec style, avec une moyenne de neuf millions de téléspectateurs par épisode sur toutes les plateformes aux États-Unis. Il est alors temps de «La conspiration contre l’Amérique», qui est la première fois que David Simon, créateur de «The Wire», travaille à partir de matériaux étrangers. Et le temps d’adapter le roman de Philip Roth, qui imagine une société américaine dirigée par le fascisme, l’antisémitisme et le populisme à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, ne pourrait pas être plus approprié maintenant que Donald Trump promeut quotidiennement la culture de la haine raciale. Cette nouvelle collaboration marque la quatrième mini-série de Simon pour HBO, qui a déjà diffusé “The Corner”, “Generation Kill” et “Show Me a Hero”.

Les autres miniséries exclusives de HBO qui seront vues dans les prochains mois sont “The Undeniable Truth”, premier effort télévisé du réalisateur Derek Cianfrance (“Blue Valentine”), qui a Mark Ruffalo en tant que double protagoniste, car il incarne deux frères jumeaux qui entretiennent une relation compliquée; «The Undoing», qui réunit le créateur de «Big Little Lies» David E. Kelley avec Nicole Kidman, en plus d’ajouter l’équipe à la réalisatrice oscarisée Susanne Bier pour matérialiser cette histoire de révolution vitale marquée par le thriller; ‘Perry Mason’, qui récupère l’avocat mythique, maintenant joué par Matthew Rhys, sous la production exécutive de Robert Downey Jr.; y ‘Mare of Easttown’, qui marque le retour de Kate Winslet à la chaîne de paiement après «Mildred Pierce».

Mark Ruffalo (s) dans ‘The Undeniable Truth’

Parasiter l’avenir

Cette constellation de projets représente une part très importante des sorties de HBO prévues pour 2020, ce qui n’est pas une coïncidence, mais une tendance pour l’avenir. Le réseau WarnerMedia développe déjà un autre lot de miniséries abondant, qui impliquent des stars telles qu’Amy Adams (‘Poisonwood Bible’), Jake Gyllenhaal (‘Lake Success’), Channing Tatum (‘Gorilla and the Bird’), Olivia Colman (‘Landscapers’) ou Woody Harrelson (‘The White House Plombiers ‘). Même si le projet qui a fait le plus de bruit a été la minisérie des “Parasites” primés aux Oscars, qui est développé par Bong Joon-ho lui-même et Adam McKay. Ce dernier a également lancé «Showtime», qui passera en revue l’hégémonie des Lakers dans les années quatre-vingt.

Donc, minisérie est venue à HBO pour rester, favorisant l’expansion de la chaîne sans faire de ravages sur sa façade raffinée, qui est en cours de restauration avec des tuiles de qualité afin de ne pas perdre sa position dans un environnement dans lequel les concurrents continuent de s’associer. Cela ne signifie pas que HBO renonce à la série d’une vie, à laquelle revenir année après année, comme ce sera «The Last of Us» ou «The Nevers» ou comme ils sont déjà «Succession», «Barry» ou «Euphoria», simplement il était nécessaire de générer plus de contenu, et ils ont trouvé la clé mieux adapté à cette conjoncture de consommation irrépressible.

