Quarantaine: comment couper ses cheveux et sa frange à la maison rapidement et facilement?

En raison de la quarantaine dictée dans de nombreux pays par la pandémie, les femmes ne peuvent pas aller chez le coiffeur. Mais tout n’est pas perdu! Apprenez à vous couper les cheveux et la frange pour sortir de la quarantaine toute une diva.

29 mars 20209: 56 h

Pour la la quarantaine, vous ne pouvez pas fréquenter les salons de coiffure mais ce n’est pas un obstacle.

Ici, nous allons vous montrer comment vous couper les cheveux (et la frange, un objectif plus difficile). Bien sûr, il faut du courage pour ramasser les ciseaux. Allons-y!

Comment couper une frange?

Pour lui une frange, Il est important de le peigner lorsqu’il est mouillé et de lui donner une forme de triangle pour définir la partie qui est bien coupée, empêchant les autres brins d’entrer dans la frange à couper.

Il est préférable de ne pas couper la frange à la fois, mais de séparer les petits brins du bout des doigts et de couper juste au-dessus. Une première coupe peut suffire. Mais pour égaliser, il est possible de faire une deuxième coupe selon les besoins et les envies de chacun.

Conseils pour couper les pointes fourchues dans les cheveux.

Si vous souhaitez supprimer le pointes fourchues, Il est recommandé de couper vos cheveux avec des cheveux secs. Cela permet à la couleur des cheveux de renaître et de stimuler une bonne croissance des cheveux.

Pour suivre ces étapes, certaines sont bonnes ciseaux à ongles ou la couture pour obtenir des résultats corrects. Vous remontez le moral

