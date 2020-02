Quatre exploseront «L’île des tentations» dans «MyHyV» avec la participation de ses protagonistes

«L’île des tentations» s’est avérée être le phénomène de la saison. Le programme (des) love a complètement conquis le public, mais, comme tout le reste de cette vie, il a une fin, qui sera ce jeudi 13 février. Cependant, Mediaset a décidé de continuer à exploiter le format et le fera à travers un autre de ses programmes d’amour, «MyHyV», qui devient «Les tentations de MyHyV».

«Les tentations de MyHyV»

Ainsi, le programme dirigé par Nagore Robles change d’horaire et de format ce lundi 17, car il est mis en ligne et sera diffusé dans l’après-midi, en particulier à partir de 19h15. Comme le présentateur l’a annoncé, pour cette spéciale les protagonistes de «L’île des tentations» passeront, bien qu’on ne sache pas encore dans quelle intention, si dans le but d’être tronistas, de chercher l’amour ou, tout simplement, de débattre de son passage dans le programme.

Nous devons nous rappeler que l’un des couples a été forgé dans ce programme, celui formé par Fiama et Álex, ce qui n’est pas tout à fait vrai. Revenir à ses racines sera l’occasion idéale d’expliquer dans quel état est votre relation et surtout de clarifier toute la polémique qui vous entoure dans le programme, puisque Julián et Susana les accusent d’avoir organisé un montage.

Une semaine spéciale

Apparemment, «Les tentations de MyHyV» ne reste pas dans une seule émission, mais ce sera une semaine complète, dans laquelle tous les protagonistes de «L’île des tentations» défileront. Peu de choses ont révélé sur le changement, bien que tout semble indiquer qu’ils alloueront une journée à chacun des cinq couples. Il faudra attendre le 17 février pour voir qui ont la chance d’inaugurer le lot.

