Quatre fantômes de couleur: le fantôme d’opéra emblématique de Gaston Leroux dans le monde de la bande dessinée

Avec le 110e anniversaire du roman source à venir, la récente réédition Blu-ray de l’une des adaptations les plus douteuses de son célèbre conte, et quelques livres qui sortiront plus tard cette année pour célébrer la célèbre version musicale de Broadway de l’histoire, Gaston Leroux Le fantôme de l’Opéra est prêt pour un enfer d’une résurgence en 2020. Les fans seront sans aucun doute obligés de revisiter certaines de leurs itérations préférées de l’histoire du Phantom cette année – y compris la comédie musicale, les films de télévision ou l’une des demi-douzaines d’adaptations de longs métrages qui sont actuellement disponible.

Cependant, on pourrait être surpris d’apprendre que l’Opera Ghost n’a fait que peu d’apparitions dans des livres drôles depuis sa première apparition il y a plus d’un siècle.

Un manga japonais ici, un BD français là-bas, même une série prequel difficile à trouver peut être trouvée quelque part. Mais sinon, cette figure d’horreur frappante et emblématique n’a étrangement réussi à apparaître que dans quelques bandes dessinées américaines publiées à l’apogée de la popularité de la comédie musicale à la fin des années 80 / début des années 90. Ce sont ces deux versions très différentes du roman classique de Gaston Leroux que nous allons éclairer avec cet article.

Eternity Comics # 1

Tout d’abord, nous avons une disquette mince à un seul numéro publiée en juin 1988 par Eternity Comics. Pour ce one-shot autonome, simplement intitulé The Phantom of the Opera, l’éditeur indépendant éphémère a réutilisé du matériel créé à l’origine dans les années 70 pour le troisième numéro d’un magazine warrenesque appelé Scream. Scream, un magazine d’anthologie de bandes dessinées d’horreur de Skywald qui n’est pas du tout différent des titres classiques comme Eerie et Creepy, présentait souvent leurs histoires sous forme de poinçons courts en noir et blanc – et il est plus que peu intéressant de voir cette approche utilisée avec un conte complexe comme Phantom.

Avec une adaptation de Scream mainstay Al Hewetson et des illustrations merveilleusement rugueuses, d’encre, mais entièrement efficaces par Jesus Duran, cette version assez fidèle (si sévèrement tronquée) de l’histoire de Leroux est racontée en deux brèves parties. Le premier commence tard dans l’histoire au bal masqué, avec le Phantom déjà sur scène sous le nom de Red Death. De là, on nous présente Christine et Raoul, les premiers renseignant les seconds sur les origines du Phantom. À partir de là, le reste de cette première tranche est raconté en flashback, racontant rapidement les événements du roman qui ont mené à ce point.

La deuxième partie se poursuit à partir de là, couvrant l’enlèvement éventuel de Christine et la tentative de sauvetage de Raoul. Le Persan, si rarement inclus dans d’autres adaptations de ce conte, apparaît dans cette bande dessinée juste à temps pour guider Raoul à travers l’antre souterrain du Phantom avant que les deux ne soient pris au piège dans sa chambre de torture. La bande dessinée se termine avec le mal du Fantôme défait par la compassion de Christine, laissant le misérable mourir seul alors que notre trio de héros prend congé.

En ses dix-huit pages, cette bande dessinée réussit mieux à donner vie à l’histoire de Leroux que de nombreuses adaptations cinématographiques bien mieux connues des fans. Bien qu’il coupe une grande partie du matériel du roman pour raconter rapidement son histoire, il frappe néanmoins tous les battements majeurs de l’histoire tout en réussissant à avoir un impact émotionnel sur son lecteur. En bonus amusant, la bande dessinée se termine par un conte de fées gothique supplémentaire appelé “La chose dans la robe noire”. Assurez-vous de rechercher cette bande dessinée – c’est une excellente lecture, et les copies sont encore relativement bon marché à découvrir dans la nature.

Innovation

La deuxième bande dessinée Phantom of the Opera nous vient d’Innovations Books, éditeur de longue date. Connu pour ses adaptations somptueuses de propriétés bien connues telles que A Nightmare on Elm Street, Quantum Leap, Dark Shadows et Anne Rice’s The Vampire Chronicles, l’éditeur basé en Virginie-Occidentale Innovation a tenté d’adapter Phantom à la fin de 1991, alors que la comédie musicale était encore assez tôt dans son apogée. Comme pour beaucoup de ses autres titres, Innovation’s Phantom est une belle affaire – un tirage carré entièrement peint de 64 pages qui reste pour la plupart fidèle au roman sur lequel il est basé.

Écrit par Mitchell Perkins et peint par Fille de Wanda, Phantom d’Innovation commence suffisamment bien par une citation de The Ancient Mariner de Coleridge avant de plonger dans son adaptation. L’histoire s’ouvre sur une production de «Don Juan Triumphant», l’opéra écrit par le Fantôme lui-même. De là, nous replongeons dans le temps pour une nouvelle narration des événements du roman, racontée par le persan (qui finit par faire une apparition une fois que le conte le rattrape).

Bien que cette bande dessinée soit dans l’ensemble fidèle, elle ajoute un certain nombre de ses propres petits coups de pinceau au conte qui la distingue des autres récits. Les divers masques d’Erik le Fantôme sont merveilleusement variés ici (une séquence où il est capable de “voler” le visage de Raoul est un point culminant), et il est agréable de voir encore une autre adaptation inclure le persan dans le plaisir (bien que l’ancien chef de police – ou ” daroga »- est malheureusement appelé« dagroda »dans toute la bande dessinée).

Gaston Leroux lui-même figure dans l’histoire dans ses dernières pages, un joli clin d’œil au roman qui est rarement inclus dans les autres versions de ce conte. C’est un récit magnifiquement rendu qui est fidèle au livre sans être servile, et devrait être considéré comme un objet de collection essentiel pour les fans du personnage (comme avec le livre Eternity, celui-ci peut être trouvé à bon marché assez facilement en ligne).

En fin de compte, bien qu’il soit encore plus qu’un peu surprenant que nous n’ayons pas beaucoup d’adaptations de bandes dessinées de ce personnage d’horreur emblématique, au moins ce qui est disponible pour les fans peut être considéré comme des tentatives fidèles et valables de rendre justice à L’œuvre originale de Gaston Leroux. Bien qu’un roman graphique à venir racontant la comédie musicale de Broadway sortira plus tard cette année de Titan Comics, ces livres précédents valent toujours la peine d’être repérés et vérifiés.

Si vous en avez l’occasion, assurez-vous de vous enregistrer à nouveau et dites-nous ce que vous en pensez!