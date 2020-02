Quatre garde «Femmes et hommes et vice versa» l’après-midi et récupère «Le coquin» dans la bande du matin

Les changements arrivent à la grille quotidienne de Cuatro. Il semble indéniable que la deuxième chaîne Mediaset vous avez de sérieux problèmes de performances dans la journée et c’est que la majorité des espaces n’atteignent pas l’audience moyenne de la chaîne. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les responsables aient décidé d’apporter des modifications importantes pour essayer d’améliorer les données obtenues jusqu’à présent. Une première et deux changements de localisation importants sont les principaux mouvements avec lesquels Cuatro tentera de gagner du terrain vers laSexta. Va-t-il l’obtenir? Ces changements seront-ils suffisants pour pouvoir dépasser la chaîne Atresmedia dans la moyenne mensuelle de ce mois de février?

Pablo Chiapella et Nagore Robles

D’un côté, il convient de rappeler que du lundi 17 au vendredi 21 février, Quatre a publié les spéciaux «Les tentations des femmes et des hommes et vice versa» chaque après-midi. La chaîne a opté pour cinq livraisons spéciales de l’émission de rencontres que Nagore Robles dirige dans lesquelles les participants de «The Island of Temptations» ont été les protagonistes. Rubén Sánchez (l’homme célibataire qui a conquis Fani en République dominicaine) est devenu un nouveau bulldog dans l’espace BulldogTV, mais aussi d’autres célibataires et certains couples sont passés par l’espace pour ajuster leurs comptes en suspens. L’objectif semblait clair: profiter du grand succès du programme mené par Mónica Naranjo pour améliorer les données de «MYHYV». Pour ce faire, le strip du soir a également été testé.

Cette décision semble a donné les résultats escomptés depuis Mediaset a décidé de conserver le programme dans cette bande. Bien que cela semblait être un endroit temporaire, il est maintenant prouvé que c’était un test pour voir comment «MYHYV» fonctionnait à cette époque. De cette façon, À partir du lundi 24 février, «Femmes et hommes et vice versa» sera diffusé tous les après-midi de 19h00 à 20h30., quittant définitivement le matin. Quatre tenteront que la croissance qui a provoqué dans la bande de l’espace de Robles soit maintenue avec les prochaines livraisons dans lesquelles les protagonistes de «L’île des tentations», «Le temps de la remise» et «Survivants» seront également présents, en plus des tronistas et des prétendants habituels du même.

‘El rascal’ crée un groupe de diffusion

D’un autre côté, son trou le matin sera occupé par ‘El rascal’ (12h55). Après avoir donné du repos au concours dans le strip de l’après-midi pour sa mauvaise performance, Mediaset donnera une nouvelle opportunité à l’espace dirigé par Pablo Chiapella, bien que cette fois dans un strip radicalement différent. L’émission accompagnera «Le concours de l’année» qui débutera sa diffusion quotidienne à 13h55. Quatre vont donc tester un bloc concours le matin dans le but de se consolider comme l’alternative au pari informatif de laSexta avec ‘Al Rojo Vivo’ dans une bande de coïncidence. Dans l’après-midi, Mediaset conservera «Tout est un mensonge», «Quatre par jour» et «Sports Four» à côté de «La salle de panique».

