Quatre travailleurs de TV3 sont en quarantaine de peur d’être infectés par le coronavirus

Le coronavirus est l’un des principaux sujets d’actualité et des programmes en cours Au cours des dernières semaines. La peur de ce nouveau virus, dont la guérison est encore inconnue et il n’y a pas de vaccins, s’est propagée rapidement et les articles de protection, tels que les masques et le gel désinfectant, ont épuisé les pharmacies ou ont considérablement augmenté leur prix pour Demande élevée

Quatre travailleurs de TV3, sur quarante de peur d’être infectés par le coronavirus

Il semble que la panique ait également envahi la télévision publique catalane, puisque quatre travailleurs (deux réalisateurs, un rédacteur publicitaire et un réalisateur de documentaires) ils sont en quarantaine dans leurs maisons respectives de peur d’être infectés par le coronavirus. Les professionnels de TV3 étaient en vacances dans des zones d’infection possible de la maladie. Il est apparu que les cinéastes étaient à Venise et le monteur à Sestriere, également dans le nord de l’Italie.

Comme l’a expliqué El Periódico, Les quatre employés de la Catalan Corporation of Mitjans Audiovisuals ont aimablement convenu avec TV3 de cette isolation de la maison jusqu’à ce que l’on sache avec certitude qu’ils ne sont pas infectés par ce nouveau virus qui se propage dans le monde entier. Tous sont surveillés à distance par des médecins et n’ont pas été obligés de prendre cette décision.

Ils travaillent à domicile

Les travailleurs qui peuvent faire le travail qu’ils font au siège de Sant Joan Despí (Barcelone) depuis leur domicile, le font pendant ces jours d’isolement volontaire. Dans certains cas, La télévision publique catalane a installé un programme spécial sur son propre ordinateur ou ordinateur portable pour offrir à ces travailleurs l’option de télétravail.

.