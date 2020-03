Quavo et le décollage accusés de s’enfuir avec un styliste: rapport

Quavo et Takeoff sont accusés d’avoir volé une styliste célèbre après qu’elle les a sécurisés avec des vêtements de Louis Vuitton et Chanel.



Migos est peut-être l’un des individus les plus à la mode du rap, mais ils ont sûrement rencontré beaucoup de problèmes avec les stylistes au fil des ans. Selon Bossip, Quavo et Takeoff sont accusés d’avoir renfloué un styliste après avoir déjà acquis leurs services. La société de coiffure Luka Lorena affirme que les deux membres du Migos ont décollé avec des dizaines de milliers de dollars de vêtements de marques haut de gamme, ignorant complètement leurs factures et leurs demandes de paiement.

Prince Williams / .

Le styliste aurait conclu un accord avec Quavo et Takeoff pour récupérer des milliers de dollars de vêtements et se faire rembourser ainsi que des frais de 20% pour le service. Quavo aurait reçu pour 19 000 $ de produits en avril 2019, qu’il a payés. Cependant, quelques mois plus tard, Quavo a été facturé 34K $ de vêtements ainsi que les frais de service, mais a fini par devenir fantôme. En plus de cela, Lorena affirme que Quavo portait l’une des pièces lors de sa performance à Rolling Loud.

Quant à Takeoff, Lorena a déclaré qu’elle avait préparé le rappeur pour le mariage de sa mère. Bien qu’il ait payé les vêtements, elle a dit qu’il n’avait jamais touché les frais de coiffure de 2 000 $. Des mois plus tard, elle lui a facturé 26 000 $ de vêtements ainsi que les services de coiffure, mais n’a jamais reçu les paiements. Comme Quavo, Lorena a dit que Takeoff avait été repéré dans les fils qu’elle lui avait fournis.

Elle accuse les rappeurs de l’avoir fantôme et d’utiliser “leurs agents pour murmurer et intimider” la société. Elle les poursuit pour rupture de contrat, conversion et complot en vue de convertir des biens. Elle souhaite que les factures soient payées dans leur intégralité, ainsi que les dommages et honoraires d’avocat.

