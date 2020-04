Quavo taquine Migos Quarantine Mixtape

Pendant que les fans attendent Culture III, Migos les retient avec de la nouvelle musique.

Quavo a révélé que le trio d’Atlanta envisageait de supprimer une mixtape pendant le verrouillage. Le rappeur, qui a eu 29 ans cette semaine, a fait l’annonce sur Twitter, décrivant le projet comme «Day 1 Shit».

“Quarantine Mixtape ?? Jus To Keep Y’all Straight », a-t-il tweeté.

Mixtape de quarantaine ?? Jus pour garder tout droit. Puis Culture 3. Quand tout cela est terminé! Vous baisez avec ça? Cuz We Ready To Drop. au plus vite

Mixtape Migo originale !!! Jour 1 Merde

– QuavoYRN (@QuavoStuntin) 3 avril 2020

Après cela, Migos sortira son album tant attendu Culture III. «Alors Culture 3. Quand tout cela est terminé! Vous baisez avec ça? Cuz We Ready To Drop. ASAP Original Migo Mixtape !!! Merde du jour 1.

Lors d’une récente interview avec Billboard, Quavo a parlé du suivi de Culture II en 2018. “L’album est bon et les gens que nous avons rencontrés sont très, très durs”, a-t-il dit.

Plus tôt cette année, Migos a fait équipe avec Young Thug et Travis Scott sur le DJ Durel et Murda Beatz, “Give No Fxk”, leur première musique depuis le contrôle de la qualité du mois d’août: Control the Streets Volume 2.

Jeudi, Quavo a célébré son 29e anniversaire en organisant une fête virtuelle sur Instagram Live avec des invités dont Offset, Takeoff et Saweetie.

