Que contient le sac Swag des Oscars 2020? Découvrez ce que 215 000 $ valent pour les célébrités

Peut-être que les sacs publicitaires ne signifient rien pour ceux qui regardent des émissions de récompenses comme les Oscars. Mais pour ceux qui y participent, c’est devenu une tradition attendue.

Les versions Oscar remontent à près de 20 ans – jusqu’en 2001, pour être exact – lorsque l’Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) a décidé d’offrir à tous les nominés des sacs-cadeaux contenant des articles de luxe. Lorsque les sacs ont commencé, la valeur des articles variait, mais a finalement atteint près d’un quart de million de dollars en valeur au milieu des années 2000.

L’IRS est intervenu pour enquêter sur cela et les célébrités devraient bientôt payer des impôts lorsqu’ils se sont vu offrir un sac de butin. En conséquence, cela a conduit certains candidats à refuser les sacs en raison de l’obligation fiscale, ou tout simplement à les donner à des œuvres de bienfaisance.

Pas que beaucoup ne les acceptent toujours pas. Les cadeaux dans les sacs swag ne sont devenus que plus spécialisés, y compris le sac de cadeaux de cette année. Les Oscars 2020, qui ont eu lieu le dimanche 9 février, contiennent tout, d’un voyage sur le premier yacht d’expédition ultra-luxe au monde aux procédures cosmétiques.

Qui distribue les sacs swag chaque année?

Brad Pitt | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Après que les problèmes de l’IRS ont été résolus, un autre problème juridique est intervenu. L’Académie a cessé de les faire officiellement en 2005 en raison de problèmes fiscaux.

Plus tard, la société de marketing de divertissement Distinctive Assets a commencé à assembler des sacs swag uniques et les a distribués aux participants aux Oscars. La société n’est pas affiliée aux Oscars.

Quant à savoir qui les fait revivre, les sacs sont remis aux nominés dans les catégories suivantes: meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur de soutien, meilleure actrice de soutien et meilleur réalisateur.

Le sac swag Oscar 2020 contient un voyage de 78000 $ en Antarctique

Les récipiendaires du sac swag Oscar 2020 recevront un voyage de 12 jours pour deux en Antarctique. Le voyage se fera sur le premier yacht d’expédition ultra-luxe du monde: le Scenic Eclipse.

Le yacht peut accueillir 200 personnes et possède huit restaurants, un sous-marin, deux hélicoptères et un «sanctuaire thermal». Pendant le voyage, les clients peuvent faire du kayak, de la raquette et rencontrer des pingouins. L’expérience est estimée à 78 190 $.

Il y a d’autres voyages inclus dans le sac swag. Les candidats obtiennent une escapade pour huit personnes dans un phare espagnol actif – le phare de Faro Cumplida. Ils bénéficient également d’un séjour de cinq nuits dans un nouvel hôtel de style de vie à Waikiki, à Hawaï: le Waikiki Beachcomber by Outrigger.

Un autre cadeau expérientiel est le dîner pour deux au Flora’s Field Kitchen à Cabo, au Mexique. Le restaurant obtient la nourriture de son ranch de 150 acres et sert des aliments frais faits à la main.

Et pour ceux qui recherchent un peu d’aide, ils peuvent un appel téléphonique privé avec la coach de vie Jessica McGregor Johnson et une copie du livre de Johnson: “Le bon T-shirt, écrivez vos propres règles et vivez la vie que vous voulez.”

Le sac swag Oscar 2020 contient des bijoux et des vêtements significatifs

Les récipiendaires recevront un collier Lapis Lazuli de la collection de bijoux TAPS for Hope de TAPS (le Tragedy Assistance Program for Survivors). La collection rassemble des joyaux d’Afghanistan et utilise son produit pour aider les veuves militaires américaines et afghanes.

Le sac cadeau nominé 2020 «Tout le monde gagne» comprend un collier lariat en plaqué or 18 carats personnalisé de «Blush & Whimsy». Le collier est fabriqué par des vétérans handicapés.

“Happiest Tees” sont également disponibles, donnant un message de T-shirt “Happiest in L.A./NYC.” Des lunettes de soleil fabriquées sur mesure par PETA sont également dans le sac, y compris un don automatique à l’organisation lors de l’acquisition des lunettes.

Des boucles d’oreilles artisanales de Spokane, le fabricant de bijoux basé à WA Millianna sont là. De plus, il y a une robe en soie Soma à l’intérieur, ce qui prouve que la vie confortable est l’objectif de chaque article cadeau.

Le sac swag Oscar 2020 a beaucoup de soins de la peau

Les produits de soin et de bien-être ont un moment et le sac swag Oscar 2020 met en évidence la force de la tendance.

Le sac de cette année contient une bombe de bain Royal Chakra en or 24 carats – chaque bombe de bain est composée d’acide hyaluronique biologique, d’argile brésilienne violette et de lait de coco végétalien – de Hotsy Totsy Haus.

Les candidats recevront un voyage au spa de destination Golden Door, qui est situé à San Diego, en Californie. Il a été élu le spa de destination n ° 1 au monde par Conde Nast Traveler.

Le sac cadeau contient également jusqu’à 25000 $ de traitements et de procédures cosmétiques (par exemple Botox, resurfaçage de la peau au laser, peelings chimiques et injectables / fillers) du cosmétologue basé à New York, le Dr Konstantin Vasyukevich.

Le sac cadeau contient un kit de médecine personnalisé à base d’ADN de Pharmazam, un programme diététique de 5 jours de Prolon et un «kit spa pour votre bouche» de Closys Oral Care. Il comprend également un coffret cadeau Sleep Essentials d’Essence One, un coffret cadeau de soins de la peau Instytutum, un produit d’hydratation de My Flight Pack, des kits de repas de Nutrition for Longevity et un an d’un ensemble d’évaluation de la performance corporelle du Dr New York Endocrinology. Salas-Whalen.

Tout coûterait environ 215 000 $, contre 232 000 $ l’an dernier.