Que d'amour! Ozuna et sa femme célèbrent 8 ans de mariage

Ozuna Célébrez le huitième anniversaire avec sa femme, ne manquez pas le tendre message qu'il dédie!

25 décembre 2019

Le jeune Juan Carlos Ozuna Rosadoartistiquement connu comme Ozuna Il est l'un des artistes les plus convoités de ses fans. Bien que derrière cette aptitude picaresque se trouve celle d'un parent.

Le cœur de "El Osito", a été conquis par Taina Marie Meléndez, une belle jeune femme qui entretient une relation amoureuse avec Ozuna, bien avant de gagner en popularité.

Ozuna Il est le fier père de deux beaux enfants: Sofía Ozuna Meléndez et Juan Andrés Ozuna Meléndez. Ce beau couple, a donné à travers les réseaux sociaux plusieurs moments de bonheur, dont l'un était l'image publiée l'année dernière, alors qu'ensemble ils posaient en pyjama à côté d'un immense arbre.

A cette occasion, la chanteuse a mis en ligne une tendre photographie où les quatre posent joyeusement. Le message qui affectueusement Ozuna envoyé spécialement à sa femme pour avoir récemment terminé huit ans de relation, ajouté plus de 241 800 likes et plus de 1 400 commentaires.

«Célébrer 8 ans avec ma femme et ce mois-ci, Jacob rencontre et rencontre Sofi! Je t'aime de la vie. Mon peuple s'occupe de votre famille qui sont les seuls vrais qui ne vous aiment qu'en échange d'Amour et d'affection! Joyeux Noël, ne diffusez pas de balles.

.