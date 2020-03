Que devraient faire les titulaires de droits de «A Nightmare on Elm Street» avec la franchise?

En septembre, Bloody Disgusting a rapporté que les droits américains de Freddy était retourné au domaine Wes Craven. Depuis lors, il y a eu beaucoup de débats amusants sur ce qui devrait arriver avec la franchise. Essayez-vous de ramener Robert Englund? Avez-vous refait l’original? Le laissez-vous tranquille et le laissez-vous aller?

Je pensais que ce serait amusant de poser nos gants sur la table et d’examiner certaines des options possibles pour aller de l’avant. Voici donc quelques-unes des possibilités actuelles en jeu….

Payez-le n’importe quoi et récupérez Robert Englund dans le rôle. Une dernière fois.

Pourquoi ça marche: je me rends compte que Robert a dit qu’il était trop vieux pour jouer le personnage maintenant. Il a également dit cela auparavant. Qui ne voudrait pas que Robert Englund rejoue Freddy? Il n’y a probablement personne qui le fera mieux. Imaginez la réponse du box-office à l’original Freddy Krueger ornant le gant une dernière fois?

Pourquoi ce n’est pas le cas: Robert est de retour. Génial! Où allons-nous d’ici? Pour citer Freddy’s Dead: «La carte dit que nous sommes foutus!» Il pourrait revenir pour un, peut-être deux films d’action en direct? Alors quoi? Nous sommes de retour là où nous avons commencé. Cela pourrait être mauvais pour l’avenir de la franchise dans son ensemble.

Faire un préquelle de «Nightmare On Elm Street»

Pourquoi ça marche: L’idée de ce film intéresse depuis longtemps les fans de Freddy. Il y a eu des scripts défaits, des films de fans, etc. Tout dépeignant l’origine de Fred Krueger et la foule en colère des parents qui l’ont tué. Robert Englund lui-même l’a peut-être le mieux dit lorsqu’il a récemment déclaré à SyFy:

«Je pense que la franchise mérite probablement une très bonne préquelle. Il n’y a jamais eu un film entier consacré à Freddy avant qu’il ne soit brûlé et les crimes et se faire attraper par la police et aller en procès et s’en tirer en tuant des enfants. “

Pourquoi ce n’est pas le cas: nous n’obtenons pas réellement Freddy Krueger. Je pense que c’est une idée sur laquelle il sera difficile de vendre au grand public. Même les fans inconditionnels de Freddy devraient admettre un sentiment de vide sachant que nous sommes sur le point de vivre un film NOES sans Freddy complètement formé. Sans oublier, où allez-vous après? Ne sommes-nous pas en train de refaire le premier film?

En parlant de cette option….

Un autre remake / redémarrage complet

Pourquoi ça marche: L’option studio la plus simple. Table rase. Aucune inquiétude concernant les membres du grand public qui ne comprennent pas le personnage ou le canon et il a déjà été prouvé qu’il fonctionne au box-office (voir 2010). Peut-être que cette fois-ci, ils ont bien compris et que nous démarrons avec une toute nouvelle perspective de franchise.

Pourquoi ce n’est pas le cas: après 2010, la mention même du mot remake provoquera probablement un réflexe de bâillon immédiat chez la plupart des fans et des cinéphiles en général. C’est une façon difficile de démarrer le train sur un gros projet comme celui-ci. Il est difficile d’imaginer que quelqu’un veuille voir quelqu’un tenter de recréer le classique de Wes Craven. Le film est si connu, il n’y a tout simplement pas de surprise et s’il y en a, il est difficile d’imaginer qu’ils seraient satisfaisants.

Un remake de «Nightmare On Elm Street 3: Dream Warriors»

Pourquoi ça marche: Oubliez tout ce que j’ai dit auparavant sur le mot remake. Un remake de Dream Warriors est un mouvement de studio balleux qui créerait immédiatement un buzz et un intérêt parmi les fans. Dream Warriors est l’un des films les plus appréciés de la franchise, et même Robert Englund lui-même a déclaré qu’il aimerait faire son apparition dans une nouvelle version de la suite de 1987.

Pourquoi cela ne fonctionne pas: Parlez de la confusion du grand public. Si nous voulons simplement que Freddy apparaisse sans trop d’explications sur qui il est, pourquoi ne pas simplement faire une nouvelle suite? Dream Warriors est l’un de ces films uniques qui a fonctionné à de nombreux niveaux, mais il n’aurait probablement pas dû. Un film d’horreur slasher traitant de problèmes mentaux sombres qui se transforme soudainement en un film fantastique à part entière? C’est une tâche difficile pour la première incursion de Freddy sur grand écran.

Série télévisée «Un cauchemar sur Elm Street»

Pourquoi ça marche: La capacité de raconter des histoires plus longues et d’étoffer les personnages. C’est moins risqué qu’un film de cinéma. Vous pouvez prendre plus de risques avec les personnages et si le spectacle est réussi? Tu peux tout avoir. L’histoire de la préquelle, le film original raconté dans un nouveau format, les meilleures parties de chaque suite à mesure que nous avançons. Imaginez à quel point ce serait excitant de réaliser que nous nous dirigeons vers le territoire de Dream Warriors à la fin de la saison 3.

Pourquoi ce n’est pas le cas: tant d’endroits à foutre. Une mauvaise plateforme pourrait à elle seule condamner le projet. Je ne pense pas que Freddy était destiné au SCT. Cela doit être sur HBO / Netflix ou une plate-forme qui lui donnera l’occasion de déployer ses ailes diaboliques. Le budget permettra-t-il aux showrunners de réussir? Vous vous souvenez de “Freddy’s Nightmares”? Comment gérez-vous la situation de maquillage exténuante de Freddy avec tout ce contenu supplémentaire qui doit être filmé?

Film ou série d’animation «A Nightmare On Elm Street»

Pourquoi cela fonctionne: Nous pouvons voir Robert Englund comme Freddy à nouveau et peut-être longtemps après. Sans parler de tout ce que Freddy a pu faire à ses victimes dans un monde de rêve animé sans limites. Englund lui-même a récemment déclaré à Syfy qu’il serait intéressé par certaines conditions, en disant: «Maintenant, s’ils faisaient une version animée vraiment chère, une version animée de roman graphique, j’aimerais aller faire la voix pour ça. Ouais, ce serait amusant à faire. “

Pourquoi ce n’est pas le cas: avec tout le respect pour l’animation… ce n’est tout simplement pas la même chose. Très probablement, le grand public ne donnerait pas un film ou une série d’animation à l’heure du jour, peu importe le bouche à oreille. Une série animée ne devrait en aucun cas interférer avec l’une des options ci-dessus. Alors pourquoi nous limiter à la route animée alors que nous pourrions tout aussi bien avoir les deux?

Enfin, je vous donne mon option préférée personnelle…

Choisissez le scénario après le film original dans un remake «partiel» de «Freddy’s Revenge»

Pourquoi ça marche: Liez l’histoire ensemble un peu mieux que l’original et gardez Freddy plus ancré dans ses racines originales et ce film pourrait être effrayant comme l’enfer. Freddy était le plus méchant de Revenge et pourtant la plupart des gens se souviennent à peine du film. Vous n’aurez pas d’audience tenant des listes de contrôle en attente de mauvaises recréations de scènes du classique de Wes Craven comme vous le feriez avec un remake de l’original. C’est le genre de film qui ne demande qu’à être refait. Un film au potentiel fou qui n’a besoin que de quelques ajustements.

Pourquoi cela ne fonctionne pas: Certaines personnes ne sont tout simplement pas fans de cette suite et d’autres détesteraient vraiment l’idée de retirer les autres films de Canon comme Halloween 2018, malgré le fait que cela fonctionne finalement pour le mieux.

Au moins pour le moment, cela semble être les principales options que la franchise doit envisager à l’avenir. Quelle option est votre préférée et encore mieux, avez-vous d’autres idées?

