Que dira ta copine? Bad Bunny a été dansé comme ça par ces jeunes filles et il a réagi comme ça

Bad Bunny ne perd pas de temps quand il s’agit de danser, il va se retrouver à nouveau célibataire à cause de cette vidéo!

12 mars 20202 h 30

Mauvais lapin Et son nouvel album YHLQMDLG a fait plus d’un “perree” comme jamais auparavant, et il est donc prouvé que le Portoricain a défié ses partisans avec le #SafaeraChallenge.

Le mauvais lapin a fait ses débuts dans le spectacle de Molusco, eh bien, il a été impressionné par de jeunes danseurs. J’espère que sa petite amie ne le verra pas ou qu’il aura des ennuis!

Les filles ont d’abord démontré une à une leurs compétences en danse avant Mauvais lapin, et comme si c’était le rêve devenu réalité pour beaucoup d’hommes. Trois filles en même temps dansaient au rythme de Safaera!

La vidéo a impressionné les fans de Mauvais lapinEh bien, l’interprète de “Maintenant, je suis pire” avait récemment publié une photo avec une femme et automatiquement ses partisans ont créé des rumeurs selon lesquelles la fille présumée est partenaire de Benito.

Et il semble que Mauvais lapin Avec cette publication, il a finalement dissipé ces rumeurs, car sur plusieurs photos on les a vues très proches les unes des autres, se pourrait-il qu’après ces vidéos il y ait encore un cœur entre elles?

