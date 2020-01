Que diriez-vous d’une suite de Fanboys se concentrant sur la coupe Snyder de Justice League? /Film

Rappelles toi Fanboys? C’était une comédie sortie en 2009 à la suite d’un groupe d’amis en 1999 qui décident de s’introduire dans Skywalker Ranch dans le but de voler une première version de Star Wars: The Phantom Menace. Mais ce n’est pas seulement parce qu’ils veulent le voir tôt. Le groupe apprend qu’un d’entre eux a reçu un diagnostic de cancer et il ne sait pas s’il arrivera à temps pour voir le film. C’est une comédie assez ringarde avec des éléments rehaussés, mais c’est un jeu amusant pour les fans de Star Wars.

Cependant, il semble qu’un tout nouveau groupe de fans puisse recevoir un traitement similaire avec une suite de Fanboys. Écrivain Adam F. Goldberg a récemment révélé qu’il rencontrait le réalisateur du film original Kyle Newman pour discuter des possibilités pour Fanboys 2, et il semble que cela pourrait se concentrer sur une tentative de voler l’insaisissable Snyder Cut de Ligue de justice.

ScreenRant a repéré ce tweet d’Adam F. Goldberg, créateur de la série ABC The Goldbergs, en réponse à ce qui était alors une rumeur sans fondement créée par le compte Twitter @DiscussingMovie, une “parodie” du blog d’actualités @DiscussingFilm. Voici le post:

Si @erniecline est partant, j’en suis sûr. https://t.co/0kHqAsbPDT

– Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) 21 janvier 2020

Goldberg dit que si Ernest Cline, l’auteur de Ready Player One qui a contribué à l’élaboration de l’histoire et co-écrit le scénario, est prêt à écrire une suite, puis il est là. Cette idée aurait-elle pu naître d’une fausse rumeur sur une suite de Fanboys 2? Ou y avait-il légitimement un plan en préparation pour une suite en place et c’est justement par là que les nouvelles sont sorties? Nous ne sommes pas sûrs. Mais maintenant, Goldberg essaie de le faire décoller:

Bravo @screenrant pour avoir repéré mon tweet! Je rencontre le réalisateur @kyle_newman cette semaine pour discuter de Fanboys 2. Et au hasard @mrdanfogler m’a envoyé un e-mail le mois dernier pour me dire qu’il voulait rassembler le gang. J’y vais! https://t.co/JBJnEJgOcc

– Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) 21 janvier 2020

Honnêtement, cela ne ressemble pas à la pire idée. Il y a tellement de passion et de demande pour la Snyder Cut of Justice League et ce serait une façon amusante de la résoudre.

Les Fanboys originaux ont joué Sam Huntington, Chris Marquette, Dan Fogler, Jay Baruchel et Kristen Bell, mais nous ne pouvons pas imaginer qu’ils reviendraient pour la suite. Après tout, leur implication est venue d’un amour pour Star Wars, et ils pourraient ne pas avoir la même passion pour Justice League. De plus, 20 ans se seront écoulés depuis les événements de ce film (on pense que seulement 11 se sont écoulés dans le monde réel), et l’âge que ce personnage aurait est probablement trop vieux pour se faufiler pour essayer de voler un autre film.

Au lieu de cela, la meilleure approche serait d’avoir une toute nouvelle jeune star de la distribution dans Fanboys 2. Il devrait y avoir suffisamment de fans de DC Comics à Hollywood pour que cela se produise. Mais le vrai truc sera de verrouiller les camées amusants. Les premiers Fanboys comprenaient des camées centrées sur Star Wars et comiques de Carrie Fisher, Jason Mewes, Kevin Smith, Jaime King, Danny McBride, Ray Park, Craig Robinson, Joe Lo Truglio, Lou Taylor Pucci, Will Forte et William Shatner. Fanboys 2 peut-il obtenir des stars de DC Extended Universe dans l’action? Peut-être même Zack Snyder lui-même? Seul le temps nous le dira, alors restez à l’écoute.

